Mattarella pone veto su Savona all' Economia Salvini | si torni al voto

Sergio Mattarella si impone - un tecnico verso il ministero dell'Economia : in pole c'è Salvatore Rossi : Le indiscrezioni sui ministri del nascente governo Lega-M5s si rincorrono vorticose. E una di queste indica che, alla fine, la spunterà Sergio Mattarella . Si parla del ministero dell'Economia, per il quale il Quirinale avrebbe chiesto , o meglio, imposto, un tecnico. E tecnico, stando alle ultime voci, sarà. Il nome sarebbe quello di Salvatore Rossi , direttore generale di ...

Berlusconi si propone a Mattarella come candidato premier del centrodestra : La bomba mediatica irrompe venerdì mattina. “Al momento non c’è nessuno con l’esperienza necessaria per fare il premier, io sono

Governo - Sergio Mattarella impone la data del voto anticipato : perché non sarà a luglio : Sergio Mattarella si aspettava almeno un nome da parte di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel corso delle ultime consultazioni. Sperava in una figura condivisa da entrambi e a seguire un'idea di ...

Quarant'anni l'omicidio di Aldo Moro Mattarella depone una corona : 'Oggi minaccia terroristica diversa' : In occasione del 40esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro si è svolta in via Michelangelo Caetani la cerimonia di commemorazione. Una corona è stata deposta dal Presidente della ...

Moro : Mattarella depone corona fiori in via Caetani : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Tradizionale cerimonia di commemorazione questa mattina in via Caetani, a 40 anni dall’assassinio di Aldo Moro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sulle note del Silenzio, ha deposto una corona di rose bianche davanti alla lapide che ricorda l’assassinio che ha segnato uno dei momenti più tragici della democrazia italiana del Dopoguerra. Alla breve cerimonia hanno preso parte, tra gli ...

Mattarella - Salvini-Di Maio : "No a governo neutrale"/ Ma il Presidente non si scompone : rifiuti "prevedibili" : La mossa di Mattarella: "governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."

Mattarella propone un governo neutrale. No di Lega e 5 Stelle : Sarà un governo «di garanzia», «neutrale», «di servizio», «transitorio». Con tutte le rassicurazioni possibili, il presidente Sergio Mattarella lancia al termine del terzo giro di consultazioni la sua proposta alle forze politiche. E se così non dovesse essere - avverte il Capo dello Stato - i partiti dovranno assumersi la piena responsabilità dell...

Salvini impone il no del c.destra a Mattarella : voto in estate : Roma, 7 mag. , askanews, Il timore di Matteo Salvini era la 'tenuta' di Silvio Berlusconi. Ma dopo il no di Lega e Fratelli d'Italia all'appello di Mattarella, anche Forza Italia si appella al '...

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il mandato esplorativo : "Se Mattarella chiama è difficile dire no" : "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Intervistata da Maria Latella su Skytg24, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice pronta ad accettare un eventuale mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Missione difficile o impossibile? "difficile lo sarà certamente, se poi sarà ...