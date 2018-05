Mario Cucinella presenta il Padiglione Italia | ' Il mio Arcipelago | un Paese da scoprire'

La sostenibilità - spiegata. Viaggio dentro alla SOS - la scuola di Mario Cucinella : Sul loro sito si legge “practice academy”. Una scelta radicale per una scuola che si occupa di sostenibilità. Viviamo infatti un’epoca dominata da questo termine, in cui la CSR si sta facendo asset fondamentale delle politiche aziendali su ogni livello. Qui, invece, il termine sostenibilità è considerato in relazione all’architettura. SOS (l’acronimo è esplicito quanto ...