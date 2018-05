Maria De Filippi | la verità dopo 25 anni sulla prima edizione di Amici | è vero che ha

Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La verità a TVTalk : TVTalk, Lella Costa parla del suo addio ad Amici imitando la De Filippi: “Non è stata Maria a cacciarmi” A TVTalk il conduttore Massimo Bernardini ‘stuzzica’ Lella Costa su Amici e lei risponde. L’oggetto del simpatico ‘botta e risposta’ tra i due è l’addio alla conduzione del programma. Da anni una sorta di leggenda fa credere […] L'articolo Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La ...

Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi il 27 maggio : tutti gli ospiti della semifinale : Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti attesi per domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5. Nella penultima puntata, il talent show Mediaset schiera un ricco parterre di ospiti, non solo cantanti. Tra i più attesi in studio c'è l'attrice Sophia Loren, ospite d'eccezione dell'ottava puntata del programma TV che si avvia verso la finalissima. Gli ospiti in studio nella puntata di domenica 27 maggio, su Canale 5, ...

Maria De Filippi - la beffa Rai : senza Milly Carlucci e Ballando - chi manda in onda per battere Amici : Andrà in onda questa sera su Rai1 per la seconda volta Signore e Signori Al Bano e Romina Power , lo spettacolo all'Arena di Verona che ha sancito il ritorno insieme dopo vent'anni. La coppia ha ...

Amici di Maria De Filippi - lascia anche Garrison : 'Perché se ne va' - una sfida alla Regina : Un altro addio, doloroso, ad Amici di Maria De Filippi . Dalla prossima stagione non ci sarà più Garrison Rochelle , coreografo di fama e professore storico del talent di Canale 5. Come rivelato da ...

Maria De Filippi - Nadia Rinaldi contro Marco Cappagli di Uomini e Donne : 'Gemma Galgani stai attenta' : Il cavaliere del Trono Over aveva detto di conoscere parecchi personaggi nel mondo dello spettacolo tra cui Nadia Rinaldi . L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi però ha dichiarato: 'Marco Cappagli di ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne tutti a bocca aperta : Tina Cipollari e Gemma Galgani - due ore di fila di delirio : Ieri durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace . Secondo alcune anticipazioni pare addirittura che abbiano ballato insieme e su ...

Irama torna in Warner Music : le motivazioni e l’incontro con Alboni ad Amici di Maria De Filippi (video) : Irama torna in Warner Music: il nuovo album, Plume, in uscita il 1° giugno, verrà rilasciato con l'etichetta discografica che lo segue sin dal debutto. La decisione di Irama viene spiegata attraverso un nuovo incontro con Marco Alboni (Ceo di Warner Music Italia) e Sara Andreani (responsabile marketing dell'etichetta, che aveva già incontrato Irama ad Amici nelle scorse settimane). Se il primo incontro aveva visto toni particolarmente accessi ...

“Mollo”. Uomini e Donne - è tutto vero stavolta : Giorgio Manetti se ne va. E per sempre - dopo quello che è successo in studio. Brutto colpo per Maria De Filippi e per i fan - soprattutto per il motivo… : Terremoto in arrivo a Uomini e Donne. dopo mesi di voci adesso sembra arrivare la conferma. A darne l’annuncio il diretto interessato che, una volta per tutte, ha deciso di mettere le cose in chiaro e scrivere la parole fine su una querelle che avanti ormai da mesi. Sì perché, piaccia o meno, il trono over continua a girare intorno a lui sempre e comunque. Parliamo del Gabbiano, Giorgio Manetti, protagonista di un riavvicinamento con Gemma nelle ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti scarica Maria De Filippi : 'Lascio il programma' : Un fulmine a ciel sereno per Maria De Filippi e il suo Uomini e Donne : Giorgio Manetti , infatti, lascia il programma. La notizia viene rilanciata da Il vicolo delle news : una talpa presente alla ...

Maria De Filippi - Uomini e donne con il colpo di scena : perché Mariano Catanzaro ha scelto Valentina : colpo di scena a Uomini & donne . Ieri i fan si aspettavano di assistere alla scelta di Mariano Catanzaro . E succede che il bellone finalmente decide di raggiungere Valentina nel camerino ed ...

Maria De Filippi - qua siamo oltre ai record : cosa farà in estate la regina di Mediaset : Maria De Filippi è inarrestabile e non si fermerà neanche durante le vacanze estive. Infatti, nei prossimi mesi la regina della Mediaset produrrà ben cinque programmi in due dei quali sarà anche ...

Amici 2018 : Annalisa - Ornella Vanoni e gli ospiti di Maria De Filippi - : Qualche esempio? Ad esibirsi con i ragazzi della scuola ci saranno Annalisa , che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma, e Ornella Vanoni , icona della musica italiana. Se ...

Amici 2018 : Annalisa - Ornella Vanoni e gli ospiti di Maria De Filippi : Annalisa ritorna ad Amici di Maria De Filippi: gli altri ospiti del talent Sabato andrà in onda la semifinale di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Per l’occasione, la Regina di canale 5 ha pensato di radunare negli studi di Roma il meglio che si potesse avere. Qualche esempio? Ad esibirsi con i ragazzi della scuola ci saranno Annalisa, che ha debuttato nel mondo della musica proprio grazie al programma, e ...