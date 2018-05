Maltempo Val d’Aosta | vento e pioggia | disagi a Aosta e Introd

Maltempo : Legnano chiede la valutazione dello stato di calamità : Il Comune di Legnano (Milano) ha chiesto a Regione Lombardia la valutazione dello stato di calamita’, a seguito di danni a diverse strutture e abitazioni di Legnano, provocati dalla violenta grandinata del 9 maggio scorso. A comunicarlo e’ il sindaco della citta’ milanese, Gianbattista Fratus, che ha spiegato di aver trasmesso “la documentazione a Regione Lombardia”, parlando di circa una “sessantina di ...

Maltempo : neve in Valtellina e Valchiavenna : In Valtellina e Valchiavenna è tornata la neve, sopra i 1500-1800 metri. Oggi pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate in quota con le cime avvolte dalle nebbie. Crollo ovunque delle temperature, con almeno 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Un clima decisamente autunnale e non di primavera avanzata come un paio di settimane fa. E in serata parecchi camini e stufe a legna e pellet delle case, anche sul fondovalle, accesi per ...

Maltempo - piogge torrenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

GRANDINE IN VAL SERIANA/ Maltempo - temporali nel bergamasco : Maltempo in Val SERIANA. temporali e GRANDINE nel bergamasco: fortunatamente solo diversi disagi ma nessun ferito nel picco dell'ondata di Maltempo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 05:40:00 GMT)

Maltempo - violento temporale in Vallagarina : Rovereto allagata : Forte Maltempo in Nord Italia, dove le intense piogge stanno causando danni e disagi. In particolare la Vallagarina è stata colpita da un violento temporale con una forte grandinata che ha colpito diverse zone. Allagamenti a Rovereto, dove l’acqua ha invaso le vie intasando i tombini del riflusso. Al momento non si hanno notizie di danni a edifici o persone. Disagio per la viabilità e per gli allagamenti di scantinati e garage. Allagato il ...

Maltempo Sardegna - assessore : terminata l’emergenza la prima valutazione dei danni : ”Siamo stati e continuiamo a essere in costante contatto con gli uomini di Enti e Agenzie regionali che da giorni stanno lavorando per ridurre e contenere le criticità dovute al Maltempo. Appena superata l’emergenza, l’Assessorato attiverà tutti gli uffici competenti di Argea Sardegna, e se necessario anche di altre Agenzie, per avviare una prima valutazione sul campo delle criticità causate alle aziende agricole sarde ...

Maltempo - il candidato sindaco Cavallari : 'mancata manutenzione e controllo - gestione superficiale del patrimonio' : Io, però, posso fare ai cittadini una promessa che sono certo di mantenere: sicuramente non ci saranno disponibilità per assecondare gli appetiti famelici della politica che ha ridotto Teramo in ...

Maltempo Abruzzo : strade impraticabili a Valle Castellana : “Le condizioni delle provinciali che insistono sul territorio di Valle Castellana continuano ad essere la vergogna di tutta la nostra provincia, con le strade che alle prime piogge iniziano a franare, a chiudersi ed a diventare impraticabili con le normali vetture, lasciando il territorio spezzato a meta’ in diversi punti e rendendo la viabilita’ una vera e propria odissea per i nostri cittadini“: lo denuncia il sindaco ...

Maltempo Pisa : crolla porzione di tetto di un’abitazione a Montopoli Valdarno : Parte del tetto di un’abitazione è crollata ieri sera a Montopoli Valdarno (Pisa): sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto (Pisa), che hanno individuato tra le cause la vetustà dell’edificio e probabili infiltrazioni di acqua piovana. Il crollo è stato determinato dalla rottura della trave principale in legno. Il sopralluogo effettuato dai pompieri ha anche permesso di stabilire che il resto ...

Maltempo Lombardia : crollo delle temperature in Valtellina - quasi 20 gradi in meno : Dopo un periodo dal clima estivo, nella provincia più a nord della Lombardia sembra essere tornato l’autunno. Maltempo e crollo delle temperature oggi in Valtellina e Valchiavenna: si segnala pioggia sul fondovalle e neve in quota. Il calo termico è stato di circa 20 gradi: si è passati dai 30-32°C dei giorni scorsi ai 12°C odierni. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo delle temperature in Valtellina, quasi 20 gradi in meno sembra essere ...

Svizzera : 9 vittime per Maltempo e valanghe sulle Alpi : Sono 6 gli sciatori deceduti nella regione di Arolla, nel canton Vallese sulle Alpi svizzere, cui si aggiungono altri due svizzeri deceduti per ipotermia su un massiccio vicino e un francese travolto da una valanga. Le sei vittime (tra cui 5 italiani) facevano parte di un gruppo di sciatori che partecipava a un’escursione nella zona della Pigna d’Arolla, quando sono stati sorpresi da una tempesta: ha perso la vita una guida italiana ...

Maltempo Piemonte - frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...

