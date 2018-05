Maltempo | Comune Milano attiva allerta per fiumi Lambro e Seveso

liberoquotidiano

: Il Comune non risponde dei danni da maltempo eccezionale subiti dall'impresa - 24NormeTributi : Il Comune non risponde dei danni da maltempo eccezionale subiti dall'impresa - rivieraoggi : Maltempo in Riviera, riunione in Comune. Pulizia in corso nella zona nord di San Benedetto - ilParmenseNews : AREE VERDI Il maltempo ferma le potature del verde a @comune_noceto: nei prossimi giorni programmati nuovi interve… -

(Di sabato 26 maggio 2018), 26 mag. (AdnKronos) -meteo adalla mezzanotte di domani domenica 27 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Ilha pertanto disposto l’zione del Coc, il Centro operativo comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'zion