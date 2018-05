Maltempo | a Soliera al via lavori per alzare l’argine del fiume Secchia 

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) Lunedì 28 maggio prendono il via idi rialzo dell’argine sinistro delSecchia a(Modena) per circa un chilometro di lunghezza. I primi giorni saranno impiegati per idi sfalcio, mentre le operazioni di movimentazione terra avranno inizio dal 30-31 maggio. L’intervento, a cura dell’Agenzia Interregionale per ilPo (AIPo), consisterà nella realizzazione di un rialzo di circa 40-50 centimetri, compatibile con il mantenimento della percorribilità del flusso in sommità. L’intervento complessivo si concluderà entro la fine di giugno. “Siamo soddisfatti che sia stata accolta la nostra richiesta di intervento su un tratto del Secchia che ci tiene in allarme da anni”, spiega il sindaco diRoberto Solomita. “Solo qualche mese fa, lo scorso dicembre, la piena delarrivò a pochi centimetri dal superamento ...