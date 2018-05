Maggio dei Libri | alla Papa Giovanni XXIII spazio alla letteratura per l' infanzia

La guerra dei Roses - Tv8/ Curiosità e cast del film con Michael Douglas (oggi - 26 Maggio 2018) : La guerra dei Roses, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:28:00 GMT)

Il mistero dei Templari - film stasera in tv 30 Maggio : trama - curiosità - streaming : Il mistero dei Templari è il film stasera in tv mercoledì 30 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Jon Turteltaub ha come protagonisti Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Bartha e Jon Voight. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il mistero dei Templari, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: National ...

Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 Maggio : gli orari e le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

LA GUERRA DEI ROSES/ Su Tv8 il film con Michael Douglas (oggi - 26 Maggio 2018) : La GUERRA dei ROSES, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Michael Douglas, Katleen Turner e Danny De Vito che ha anche gestito la regia. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:14:00 GMT)

Risultati Serie C/ Diretta gol live score delle partite di ritorno dei play out (oggi 26 Maggio) : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in Serie D?.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 06:38:00 GMT)

History racconta la storia dei Mondiali : appuntamento dal 28 Maggio : appuntamento dal 28 maggio al 10 giugno su History con la programmazione speciale in vista dei Mondiali di Russia L'articolo History racconta la storia dei Mondiali: appuntamento dal 28 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

A ruba OnePlus 6 : già introvabile uno dei tre modelli al 25 Maggio : Davvero una grande accoglienza quella riservata al OnePlus 6 per la sua uscita commerciale di questa settimana. Le vendite del device in ognuna delle sue varianti è partita sul sto ufficiale martedì 22 maggio e poi mercoledì 23 su Amazon. Un dato concreto ci fa immaginare che i primi ordini siano andati anche meglio del previsto e ci riferiamo proprio alla mancata disponibilità di un modello particolare. Fino alla giornata di ieri, sul sito ...

NOIPA - CEDOLINO ARRETRATI IL 28 Maggio 2018/ Le cifre dei pagamenti Pa : più ‘fortunati’ i docenti : NOIPA, CEDOLINO straordinario MAGGIO 2018: pagamento ARRETRATI Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:20:00 GMT)

La Corrida - “Il meglio di…”/ Dopo cinque puntate : stasera il Best Of dei dilettanti allo sbaraglio (25 Maggio) : La Corrida, stasera in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, un The Best Of delle migliori esibizioni trasmesse durante i cinque appuntamenti con Carlo Conti.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:31:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 Maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018). rapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei Ministri da parte del premier incaricato Conte.