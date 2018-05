Mafia | la casa confiscata al “re del vento” Nicastri diventa residenza per artisti

Ne La Mafia uccide solo d’estate 2 una bufera si abbatte su casa Giammarresi : anticipazioni del 10 maggio su Rai1 : Continua la messa in onda de La mafia uccide solo d'estate 2: la seconda stagione della fiction, tratta dall'omonimo film di Pif e diretta da Luca Ribuoli, è in onda su Rai1 dallo scorso 26 aprile e lo sarà anche questa sera, giovedì 10 maggio, con un nuovo appuntamento. La stagione, come la precedente, è composta da dieci episodi in totale, che saranno proposti in coppia ogni settimana per un totale di cinque appuntamenti, tutti in esclusiva ...

Guerra di Mafia a Vieste - un giovane di 25 anni massacrato sotto casa : Paura a Vieste , sul Gargano , dove la Guerra di mafia che impazza da oltre tre anni sembra non avere fine. Un ragazzo di appena 25 anni del posto, Antonio Fabbiano , è stato ucciso ieri sera con un ...

Guerra di Mafia a Vieste - un giovane di 25 anni massacrato sotto casa : Paura a Vieste, sul Gargano, dove la Guerra di mafia che impazza da oltre tre anni sembra non avere fine. Un ragazzo di appena 25 anni del posto, Antonio Fabbiano , è stato ucciso ieri sera con alcuni ...

Orrore a Vieste - 25enne assassinato sotto casa : torna l'incubo della Mafia del Gargano : Antonio Fabbiano è morto, ucciso a colpi di pistola sotto casa: è successo mercoledì sera a Vieste. Il giovane, classe 1993, è stato colpito al torace e...

Ivrea - all’evento dell’associazione Casaleggio anche l’ex ministro Pd Bray e il magistrato antiMafia Di Matteo : Non solo volti storicamente vicini al Movimento 5 stelle, ma anche l’esponente Pd ed ex ministro alla Cultura Massimo Bray e il magistrato antimafia Nino Di Matteo. La seconda edizione di “Sum#02-Capire il futuro“, la manifestazione organizzata dall’associazione Gianroberto Casaleggio a Ivrea sabato 7 aprile, sarà l’occasione per i 5 stelle per parlare di futuro, mentre a Roma le trattative per la formazione del ...