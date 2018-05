Macron chiama Conte | Migliori auspici per il Governo italiano

Governo - Conte riceve chiamata di Macron : parlato di politiche Ue : "Il presidente francese, Emmanuel Macron , ha formulato i suoi migliori auspici per il Governo che stiamo formando in Italia durante una telefonata". Lo rivela il premier incaricato Giuseppe Conte dal ...

