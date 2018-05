L' unica qualità di Conte è quella di eseguire gli ordini di Lega e M5s

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018)e M5s, che erano "nemici giurati" ma si sono alleati dopo le elezioni, hanno designato come premier "un professore di diritto chiamato Giuseppe, largamente sconosciuto e cui il curriculum di ricercatore presso famose università era ignoto ad alcune di queste, tra le le quali la New York University, che non ha trovato sua traccia. Ciò che sembra qualificarlo principalmente è la sua volontà diil mandato dei leader dei due partiti". Così è stato definito il Presidente del Consiglio italiano in un editoriale del New York Times . Il quotidiano newyorchese ha messo anche in evidenza le preoccupazioni dei mercati e dell'Europa: "Quanto danno possa fare la coalizione non è ancora chiaro. La politica italiana è intrinsecamente imprevedibile e instabile. Ed è probabile che resti tale a causa delle divergenze ...