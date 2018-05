Loredana Lecciso attaccata dai fan di Romina | interviene Dalla Chiesa

Al Bano e Romina Power - Simona Ventura non lascia speranze a Loredana Lecciso : ecco il perfido messaggio : 'Tra Al Bano e Romina Power c'è qualcosa di metafisico'. È quanto ha scritto Simona Ventura su Instagram, pubblicando una foto che la ritrae ad Amici con la storica...

Albano Carrisi : età - altezza - peso e figli. I ‘segreti’ dell’ex di Romina Power e Loredana Lecciso : Albano Carrisi è nato il 20 maggio 1943 nella città di Cellino San Marco, provincia di Brindisi, in Puglia, dove vive tuttora. Il suo nome è stato scelto dalla mamma, l’amatissima Iolanda, perché in quel periodo il padre, Carmelo Carrisi, si trovava in Albania con il Royal Italian Army durante la seconda guerra mondiale. Scopre la grande vocazione per la musica fin da bambino, dalla madre eredita una voce straordinaria, sia in ...

Loredana Lecciso : ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata cinque anni fa Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso [Video]. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a Domenica Live, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e ...

Loredana Lecciso : ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata cinque anni fa : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a "Domenica Live", il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e 'Domenica ...

Simona Ventura gela Loredana Lecciso : Albano e la Power sempre più complici Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi coinvolgono Romina Power, Albano Carrisi e Loredana Lecciso, il triangolo amoroso più famoso d'Italia. Le ultime novita' riportano che Simona Ventura ha voluto mandare un messaggio alla showgirl leccese dopo l'ospitata del tenore e la cantante americana ad Amici di Maria De Filippi. Romina e Albano ospiti di Amici: l'appoggio di Simona Ventura Romina Power e Albano Carrisi ...

Al Bano e Romina Power/ Video : "Siamo due entità separate" - un punto a favore di Loredana Lecciso? : Al Bano e Romina Power protagonisti a Mattino 5 con le ultime scene dal suo compleanno e dal palco torna a parlare della ex "Siamo due entità separate", cosa ne pensa Loredana Lecciso?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:27:00 GMT)

Loredana Lecciso a Domenica Live : stoccata a Romina e Albano Carrisi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video], che oggi si interesseranno al triangolo amoroso che sta infiammando l'Italia. Di chi stiamo parlando se non di Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. Proprio quest'ultima è stata ospite oggi del contenitore Domenicale di Barbara D'Urso dove è tornata a parlare della fine della sua relazione con il tenore pugliese. Loredana Lecciso ospite a 'Domenica Live' Loredana ...

Loredana Lecciso alla D’Urso voglio un confronto con Romina Power : Loredana Lecciso è ospite a “Domenica live” da Barbara D’Urso per raccontare del suo rapporto con Al Bano e cercare di spiegare le dichiarazioni fatte dal cantante in merito alla loro unione. Al Bano ha dichiarato che i due avrebbero vissuto da separati per 15 anni e che il loro amore, vero, è durato solo 3 anni, ma la Lecciso adesso vuole chiarire. Nell’intervista il cantante ha chiarito che il rapporto tra lui e Loredana si è ...

Loredana Lecciso/ L'augurio per Al Bano : "Vorrei vederlo sereno". E su Romina Power... (Domenica Live) : Loredana Lecciso si toglie qualche sassolino dalla scarpe nei confronti di Romina Power ai microfoni di Domenica Live. E ad Al Bano fa un augurio speciale.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:10:00 GMT)

Loredana Lecciso furiosa. Le ultime del cantante l’hanno sconvolta : “Ora lo posso confessare” : Sembra proprio non placarsi il malumore di Loredana Lecciso. La fine dell’amore con Al Bano è stato un boccone amaro, ma soprattutto il modo in cui sono andate le cose nel le va giù. Quell’ombra scomoda di Romina Power e il gossip la fanno stare sui carboni ardenti al punto che non perde occasione per sottolineare il suo punto di vista in televisione. Nell’ultima puntata di Domenica Live, Lory ha voluto fare ulteriore ...

Domenica Live - l'attacco brutale di Loredana Lecciso contro Romina Power : 'Vi dico io cosa è lei per me' : A Domenica Live con Barbara D'Urso torna Loredana Lecciso agguerrita più che mai contro il suo ex Al Bano e contro naturalmente Romina Power . Secondo la Lecciso, la rottura tra lei e Al Bano sarebbe ...

Loredana LECCISO/ Ai fan di Al Bano e Romina Power : "Richieste di un bacio? Anche basta!" (Domenica Live) : LOREDANA LECCISO continua a ricevere accuse in tv e a trovarsi al centro del gossip insieme ad Al Bano e Romina. Oggi sarà ospite nella puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:21:00 GMT)

Loredana Lecciso da Barbara D'Urso 'sgrida' Romina Power : 'Cerca di rispettarlo' Video : E se ieri sera Maria De Filippi è riuscita ad avere la storica coppia ad Amici 17 [Video], Barbara D'Urso è riuscita a replicare avendo ospite Loredana Lecciso. Quest'ultima, dopo le clamorose dichiarazioni del Maestro Carrisi al magazine Oggi è tornata Domenica Live per parlare della fine della sua relazione con Al Bano. Le ultime novita' ci rivelano che l'ex soubrette ha deciso di cambiare look mostrandosi su Instagram senza extention e un ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : "Romina Power? Dalle sue parole - sembra quasi che Al Bano sia stato bigamo" : Loredana Lecciso è stata nuovamente intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, il contenitore Domenicale in onda su Canale 5.L'ex compagna di Al Bano, nel corso dell'intervista, ha replicato sopratutto a Romina Power, reduce da un'intervista che ha rilasciato a Maurizio Costanzo nel corso del programma di Canale 5, L'Intervista.prosegui la letturaLoredana Lecciso a Domenica Live: "Romina Power? Dalle sue ...