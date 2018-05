Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte - Meloni | ' Pronti ad

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte : E torna quindi lo spettro delle elezioni visto che né Lega, né M5s sono disponibili ad offrire un altro nome per il dicastero dell'Economia. Anche perché un altro nome innescherebbe un risiko nel ...

Ministri - scontro sull'Economia. Lega : "Savona. No a piano B" : Giuseppe Conte dopo una mattinata intensa di incontri con Visco, Salvini e Di Maio, è salito al Quirinale. Secondo fonti vicine al premier incaricato, Conte si srebbe recato al Colle per un colloquio "informale" con il presidente della Repubblica. Di fatto il nodo sa sciogliere resta sempre la casella dell'Economia con il nome di Paolo Savona, il prof anti-euro in pole position per Lega e M5s per il dicastero di via XX Settembre. Scelta questa ...

Uomini e Donne puntata 25 maggio 2018 trono over diretta : nuovo scontro Sossio - Ursula - Chiara : [live_placement]Uomini e Donne puntata 25 maggio 2018 trono over: anticipazioniprosegui la letturaUomini e Donne puntata 25 maggio 2018 trono over diretta: nuovo scontro Sossio - Ursula - Chiara pubblicato su Gossipblog.it 25 maggio 2018 15:43.

Altolà del Colle : scontro sul tesoro : È ancora quella del ministero dell'Economia , assieme a qualche baruiffa per le Infrastrutture e lo Sviluppo, la casella mancante per il varo del governo giallo-verde. L'insistenza, prima del Carroccio e ora anche del M5S sul nome di ...

Incidente sull’A14 : muore 31enne/ Era uscito illeso da un precedente scontro - cofano apertosi all’improvviso : Incidente sull’A14: muore 31enne, era uscito illeso da un precedente scontro, cofano apertosi all’improvviso. Destino davvero beffardo per questo ragazzo di San Giuliano Milanese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:41:00 GMT)

scontro treno-tir sulla Torino-Ivrea - le immagini dal luogo dell’incidente : 2 morti e 23 feriti : E’ di due morti e 23 feriti il bilancio definitivo dell’incidente ferroviario avvenuto la scorsa notte a Caluso, nel torinese. Tre i feriti più gravi, tra cui la capotreno, che sono ricoverati all’ospedale Cto di Torino. Gli altri sono ricoverati negli ospedali del territorio L'articolo Scontro treno-tir sulla Torino-Ivrea, le immagini dal luogo dell’incidente: 2 morti e 23 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

scontro tra treno e tir - due morti e 20 feriti sulla Torino-Ivrea. “Il camion ha sfondato il passaggio a livello” : Un tir fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Un treno regionale, il Torino-Ivrea 10027, che non riesce a fermarsi in tempo, nonostante il macchinista abbia azionato in freno di emergenza. E lo Scontro, che fa deragliare il locomotore e due vagoni. E’ successo mercoledì sera, intorno alle 23:20, tra le stazioni di Rodallo e Caluso sulla linea Chivasso-Aosta. L’impatto violentissimo ha ucciso due ...

scontro su Esteri ed Economia Pronto il piano B di Lega-5S Conte parte con le consultazioni : Dopo la scelta dell'inquilino di palazzo Chigi, l'attenzione si e' completamente spostata ora sulla lista dei ministri che il premier incaricato dovrà sottoporre al presidente della Repubblica. Segui su affaritaliani.it

Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea - scontro con un tir : 2 morti. Le prime immagini dei soccorsi : Grave Incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all’altezza del comune di Caluso. Un treno regionale ha travolto un tir, fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. L’impatto, violentissimo, ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Due i morti, tra cui il macchinista, e diciotto feriti, uno in modo grave L'articolo Incidente ferroviario sulla Torino-Ivrea, scontro con un tir: 2 morti. Le ...

