Liverpool | hai un tifoso in più | Coutinho sogna il ' Triplete' contro il Real Madrid

Russell Crowe smentisce Klopp : 'Io con il Liverpool ? Hai sbagliato squadra - forza Roma!' : ' squadra sbagliata. forza Roma'. Così l'attore Russell Crowe ha smentito l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che in un'intervista aveva dichiarato: 'Stasera il Gladiatore giocherà nel mio ...

Roma - l'hai già fatto - l'approccio era giusto e il Liverpool prende gol : miracolo possibile perché... : Le cose che non hanno funzionato per la Roma nella notte di Anfield sono sotto gli occhi di tutti: dagli errori di Juan Jesus ai troppi duelli persi dai giallorossi, dai rischi pagati , tutti, per la ...