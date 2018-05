LIVE Finale Champions League | Real Madrid-Liverpool in DIRETTA | 3-1 | fantastica doppietta

LIVE Real Madrid-LIVErpool - Finale Champions League in DIRETTA : 3-1 - fantastica doppietta di Bale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool , Finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo Reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Finale Champions League 2018 LIVE : in campo Real Madrid LIVErpool 2-1 - Salah ko FOTO : In campo Real Madrid LIVErpool 2-1 DIRETTA Palo di Manè al 70' Gol in rovesciata di Bale al 64'. Gallese era entrato da tre minuti al posto di Isco Manè riapre il match con un gran gol di rapina in ...

Finale Champions League : Real Madrid-LIVErpool 3-1. Galacticos Campioni d’Europa - terza volta consecutiva. Doppietta di Bale : Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2018 e si è così confermato Campione d’Europa per la terza volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno da quando la competizione ha preso questa denominazione e che nell’era della Coppa Campioni era avvenuta soltanto tre volte (pokerissimo iniziale proprio dei galactcos dal 1956 al 1960, poi tris dell’Ajax nel 1971-1973 e del Bayern Monaco nel 1974-1976). Le merengues hanno ...

Pagelle Real Madrid-LIVErpool 3-1 - Finale Champions League : Bale entra e porta il trofeo in Spagna - incubo Karius : Il Real Madrid conquista la terza Champions League consecutiva: battuto 3-1 il Liverpool. Andiamo a scoprire le Pagelle della Finale di Kiev. Real Madrid 6.5 Navas, 6.5: bravo a disimpegnarsi bene nelle folate offensive dei Reds. Carvajal, 6: bene in fase difensiva, prova a creare qualcosa davanti, senza riuscirci. Anche lui, dopo Salah, è costretto a lasciare il campo per infortunio (dal 37′ Nacho, 6: bene in copertura, spinge ...

LIVE Real Madrid-LIVErpool - Finale Champions League in DIRETTA : 0-0 all’intervallo - i Reds perdono Salah! Galacticos in difficoltà : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real MADRID-LIVERPOOL Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-LIVErpool, Finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Kiev andrà in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza: le due squadre si affrontano per alzare al cielo l’ambita Coppa dalle grandi orecchie e salire sul trono d’Europa. I Galacticos si presentano ...

