L’Isola dei Famosi | Francesco Monte dimentica Paola con Elena Morali?

Catena Fiorello aprirà “L’Isola dei libri” : Sarà Catena Fiorello, sorella di Rosario e Beppe Fiorello, ad aprire l’iniziativa culturale “L’isola dei libri”, promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli all’Isola Tiberina proprio insieme alla scrittrice. L’appuntamento è per lunedì 28 maggio alle ore 17:30 presso la Sala Verde dell’Ospedale – ingresso gratuito – dove Catena Fiorello presenterà il libro “Picciridda”, vincitore del premio letterario “Elsa Morante Ragazzi 2018”. Questo ...

“Sta con un’altra naufraga”. Francesco Monte - dopo Paola c’è proprio ‘lei’ delL’Isola dei Famosi… : Tutto finito tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Lo sappiamo già da qualche settimana, anche grazie al Grande Fratello, dove è ancora rinchiuso l’ex di lei, Matteo Gentili. Che, per la cronaca, nell’ultima puntata del reality si è rifiutato di sapere cosa sta succedendo fuori. Preferisce viversi la sua storia con la coinquilina Alessia senza altre interferenze. Perché già la settimana scorsa Barbara D’Urso gli ...

Stefano De Martino dice no alL’Isola dei Famosi : L’esperienza all’Isola dei Famosi per Stefano De Martino è stata positiva. De Martino infatti è partito per l’Honduras nel ruolo di inviato nella trasmissione e visto le numerose polemiche che hanno caratterizzato quest’edizione, è stato un compito non facile. De Martino la promozione professore di danza moderna ad “Amici” al posto di Garrison. Il prossimo anno però sembra proprio che Stefano rimarrà a casa, senza stenti e soprattutto al fianco ...

Bianca Atzei : grave lutto per la cantante dopo L’Isola dei Famosi : grave lutto per Bianca Atzei: il toccante messaggio su Instagram A poche settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi, dove ha sfiorato per un soffio la vittoria, Bianca Atzei deve gestire un grave lutto. Nelle ultime ore è scomparsa la sua amata nonna. Una perdita dolorosa per la cantante, che era molto legata alla madre del […] L'articolo Bianca Atzei: grave lutto per la cantante dopo l’Isola dei Famosi proviene da Gossip e Tv.

L’Isola dei Cani - film al cinema : trama - recensione - curiosità : L’Isola dei Cani è uno dei film al cinema in questo primo week end di maggio 2018. La pellicola del 2018 è di genere animazione, avventura, commedia del 2018, diretta da Wes Anderson, con Bryan Cranston e Scarlett Johansson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE L’Isola dei Cani, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Isle of ...

Stefano De Martino? Dopo L’Isola dei Famosi cambia tutto. Novità giganti nella vita del ballerino. E niente sarà più come prima : Stefano De Martino, azzerate tutto. Azzerate l’ultima voce che aveva subito fatto scattare i fan. Ah, non vi è arrivata? Si mormorava che Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nei panni di inviato dall’Honduras, l’ex di Belen avesse intenzione di mettere da parte per un po’ la sua carriera di ballerino. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, si diceva che il ventinovenne lanciato da Amici di ...

Francesca Cipriani dopo L’Isola dei Famosi : “Non mi rifaccio più! Basta!” : Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque: ecco perché ha deciso di non rifarsi più dopo l’Isola dei Famosi Francesca Cipriani avrebbe cambiato definitivamente idea sulla chirurgia plastica. All’Isola, infatti, aveva dichiarato di voler ricorrere ancora al chirurgo estetico dopo il reality ma, oggi, l’ex pupa sembrerebbe non essere più della stessa opinione. A Pomeriggio Cinque, nello […] L'articolo Francesca Cipriani dopo ...

L’Isola dei cani è il primo film distopico di Wes Anderson : Non lo sapevamo fino a prima de L’isola dei cani ma quello tra Wes Anderson e il Giappone è il matrimonio perfetto. Lo stile geometrico, rigoroso e sentimentalmente contenuto (che però non significa “freddo”) del regista si accoppia benissimo con la maniera in cui il Giappone è percepito dal resto del mondo, con il suo design minimale, la tendenza a trattenere i sentimenti e a mostrarsi rigorosi, innamorati di regole, tradizioni e ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga delL’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo L’Isola dei Famosi : Il matrimonio di Elena Morali e Scintilla è saltato: la news a Pomeriggio 5 Dovevano sposarsi lo scorso 29 aprile Elena Morali e Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli. Ma l’improvvisa partecipazione dell’ex de La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi ha costretto la coppia a rivedere i propri piani per il futuro. […] L'articolo Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo l’Isola dei Famosi ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace pace fatta tra Elena Morali e Cecilia Capriotti dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Le due avevano avuto più di uno scontro nel salotto di Barbara d’Urso a seguito delle dichiarazioni della showgirl mora. Cecilia aveva insinuato un presunto flirt tra Elena e Marco […] L'articolo Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi ...

“I tanti soldi delL’Isola dei Famosi non me li posso godere”. Il dramma di Nino Formicola : come dovrà usare i 100mila euro vinti al reality : Con il 67% dei voti, Nino ”Gaspare” Formicola ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Contro Bianca Atzei, il comico e si è aggiudicato il montepremi. Aveva partecipato all’Isola ”per ricordare che non sono morto” insieme al suo compagno di lavoro di una vita, e ci è riuscito: il pubblico lo ha sempre premiato, televoto dopo televoto, fino alla vittoria che sembra aver sorpreso anche lui. ...

Francesca Cipriani dopo L’Isola dei Famosi : un nuovo programma in TV insieme alla Gialappa’s : Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi pronta a rimettersi in gioco in TV: il nuovo programma insieme alla Gialappa’s band Questo è davvero un momento d’oro per Francesca Cipriani. dopo l’Isola dei Famosi, infatti, l’ex pupa bionda è riuscita a rilanciare la propria immagine in TV, riscuotendo un grande successo tra i propri fan e […] L'articolo Francesca Cipriani dopo l’Isola dei Famosi: un nuovo ...

“È troppo grassa”. Nadia Rinaldi esclusa così : lo ha deciso Mediaset. Povera (ex) naufraga delL’Isola dei Famosi - che sfregio! : L’Isola dei Famosi è finita da poco, ma essendo cominciato subito il nuovo Grande Fratello di Barbara D’Urso sembra passata una vita da quando Alessia Marcuzzi annunciava il vincitore dell’edizione più chiacchierata della storia del reality. Alla fine ha trionfato Nino Formicola. Seconda Bianca Atzei, terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. I protagonisti dell’Isola, tuttavia, ...