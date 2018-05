L’Irlanda dice sì alla legalizzazione dell’aborto | favorevoli oltre il 70% 

lastampa

: L'#Irlanda dice 'sì' all'#Aborto legale, il premier: 'Oggi il culmine di una rivoluzione silenziosa' ?… - RaiNews : L'#Irlanda dice 'sì' all'#Aborto legale, il premier: 'Oggi il culmine di una rivoluzione silenziosa' ?… - fattoquotidiano : Aborto, l’Irlanda dice si: secondo gli exit poll il 68% degli elettori ha votato a favore - 000120o : RT @LeftAvvenimenti: L'aborto non è più reato in #Irlanda. Valanga di sì. Giulia Caruso da Belfast #Yes #RepealedThe8th @giuliacarusoxy h… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Gli antiabortisti hanno riconosciuto la sconfitta al referendum in Irlanda. «I bambini non ancora nati non hanno più il riconoscimento del dirittovita da parte dello Stato», ha detto John McGuirk, portavoce del gruppo «Save the 8th». «Presto verrà approvata una legge che permetterà di uccidere i bambini nel nostro paese», ha aggiunto McGuirk,...