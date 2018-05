L’instore tour di Calcutta per l’album Evergreen in autogrill | come incontrare il

Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte L’instore tour : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T17:35:44+00:00 ROMA – “Esce il video di #checosacisiamofatti su YouTube!”.Con un post sulla sua pagina Facebook Briga annuncia che è online su YouTube la clip ufficiale di “Che cosa CI siamo FATTI”, primo singolo estratto dall’omonimo album di inediti attualmente in radio e disponibile in digital download e su tutte le […] L'articolo Briga torna con “Che cosa ci siamo fatti”. Il 1° giugno parte l’instore ...

Le prime date delL’instore tour di Riki per Live & Summer Mania - da Stezzano a Marcianise : L'instore tour di Riki inizierà il prossimo 15 giugno con un appuntamento a Stezzano presso il centro commerciale Le Due Torri. L'evento firmacopie inizierà alle ore 17.00. Riccardo Marcuzzo - in arte Riki - presenterà il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 15 giugno con Sony Music, terzo disco in meno in un anno. Dopo l'Ep Perdo le parole, pubblicato dopo la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, Riki ha ...

La data di uscita del nuovo album di Riki : Live & Summer Mania verso L’instore tour di giugno : Il nuovo album di Riki arriverà a giugno. Ad annunciare ai fan la data di uscita del suo terzo progetto discografico è lo stesso Riccardo Marcuzzo attraverso un post su social. Il suo terzo disco arriverà nei negozi e in digital download il 15 giugno prossimo su etichetta Sony Music. L'album segue la pubblicazione dell'Ep d'esordio Perdo le parole e del disco di inediti Mania. Il titolo del terzo disco di Riki è Live & Summer Mania e ...

Ufficiale L’instore di Luca Carboni per il nuovo album Sputnik prima del tour autunnale : L'instore di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. L'artista è quindi pronto a incontrare i fan per la firma delle copie del disco che andrà a rilasciare l'8 giugno. Il disco è stato anticipato dal singolo Una grande festa, con il quale è tornato in radio dopo aver annunciato il tour autunnale. Gli eventi firma copie inizieranno dopo la pubblicazione di Sputnik con la prima data l'8 giugno a Milano. L'artista sarà anche a Roma, Bologna, ...

Cromo presenta Oro Cromato - un album poliedrico dopo la hit Italieno : al via L’instore tour : Cromo presenta Oro Cromato, il suo album d'esordio. Lo definisce un disco poliedrico, l'obiettivo era quello di renderlo "differente da canzone a canzone e penso di esserci riuscito perché non viene ripresa neanche una melodia". Oro Cromato vede la luce dopo il successo della hit Italieno, certificata disco d’oro per le vendite con oltre 5 milioni di streams. L'album è anticipato dal singolo Ci Siamo, prodotto da Yung Snapp. La clip ufficiale ...

GionnyScandal presenta EMO - l’emotional core che smuove i ricordi : L’instore tour e il concerto a Milano : GionnyScandal presenta EMO, il nuovo album di inediti atteso per domani, venerdì 4 maggio, con Universal Music. Più di 100 sono i provini sui quali ha lavorato l'artista, 12 le canzoni concluse, scelte per essere inserite nel disco EMO. “Sono molto legato a questo nuovo album, è un lavoro che riflette le mie mille anime. Emo è un sentimento che ben rispecchia la mia personalità e il mio modo di essere. Indosso i super skinny jeans neri dal ...

Al via L’instore tour per Bipopular di Mike Highsnob - un racconto dell’anima tra passato e difficoltà psicologiche : Bipopular di Mike Highsnob è il nuovo album d'inediti pubblicato il 27 aprile. Il disco è disponibile sia in versione fisica nei negozi di dischi che in digitale su iTunes e Spotify. Ex componente del duo Bushwaka, arriva sul mercato discografico dopo l'EP PrettyBoy e diversi singoli, tra cui Poi Ti Spiego, rilasciato come brano apripista del nuovo progetto discografico, in cui il rapper si mette a nudo con il proprio pubblico. Bipopular di ...

Le date delL’instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala - da Milano a Vicenza ad aprile e maggio : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 aprile con Sony Music. Dopo la pubblicazione del singolo Battaglia Navale, disponibile in radio e in digital download dal 6 aprile, Lorenzo Fragola comunica ai fan le tappe dei firmacopie che lo porteranno in tutta la penisola nelle prossime settimane. Si parte da Milano il 27 aprile per un incontro al negozio ...

Nuove date delL’instore tour di Federica Carta per Molto più di un film : tutti gli eventi firmacopie : L'instore tour di Federica Carta inizierà il prossimo 13 aprile dal negozio Discoteca Laziale di Roma. L'artista presenterà l'album Molto più di un film, il suo primo progetto discografico di inediti che segue la partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 16, in onda tra il 2016 e il 2017. Federica Carta ha raggiunto la fase serale del programma ma non ha trionfato nella sua categoria. A vincere il circuito ...

L’instore tour di Fabrizio Moro - gli ultimi firmacopie prima dell’Eurovision 2018 e dei concerti in estate : Prosegue l'instore tour di Fabrizio Moro per Parole, rumori e anni, la raccolta di grandi successi dell'artista romano, pubblicata a seguito del Festival di Sanremo 2018. A grande richiesta, si allunga il calendario di eventi firmacopie del cantautore romano, vincitore del Festival di Sanremo insieme ad Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Dopo due mesi in giro per l'Italia per incontrare tutti i fan, Fabrizio Moro terminerà l'instore ...

Annunciato L’instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Carmen Consoli per Eco di Sirene è finalmente ufficiale. L'artista ha infatti Annunciato tutti gli eventi firma copie nelle quali incontrerà i fan per l'autografo delle copie dell'album che andrà a rilasciare il 13 aprile del 2018. Il disco rappresenta la raccolta di alcuni dei brani che la cantautrice catanese ha pensato di portare durante l'ultimo tour strumentale che ha portato in giro per l'Italia e in Europa in una ...

L’instore tour di Federica Carta per l’album Molto più di un film prima dei concerti a maggio : le date dei firmacopie : Annunciate le date dell'instore tour di Federica Carta per Molto più di un film, il nuovo album in uscita il 13 aprile per Universal Music Italia. Federica Carta debutta sul mercato discografico italiano con un nuovo album di inediti, dopo l'omonimo EP d'esordio a seguito di Amici di Maria De Filippi. Molto più di un film è il disco in uscita il 13 aprile, ed è stato anticipato nel corso delle ultime settimane da diversi singoli, dalla title ...