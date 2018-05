Linea Verde…va in città – Trentaquattresima puntata del 26 maggio 2018 – Anticipazioni e

Linea Verde…va in città – Trentatreesima puntata del 12 maggio 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Reggio Calabria. 33° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentatreesima puntata del 12 maggio 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Trentaduesima puntata del 28 aprile 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Barletta, Andria, Trani. 32° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaduesima puntata del 28 aprile 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Trentunesima puntata del 21 aprile 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Verona. 31° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentunesima puntata del 21 aprile 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Trentesima puntata del 14 aprile 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a La Spezia. 30° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentesima puntata del 14 aprile 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Ventinovesima puntata del 7 aprile 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Teramo. 29° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventinovesima puntata del 7 aprile 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Ventottesima puntata del 31 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Livorno. 28° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventottesima puntata del 31 marzo 2018 – ...

Linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 24 marzo 2018 – Anticipazioni e temi. : Ventisettesima puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde…va in città. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in città. Ogni puntata […] L'articolo Linea Verde…va in città – Ventisettesima puntata del 24 marzo ...