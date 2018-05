Libia | trafficanti sparano su fuggitivi

Lo studio Onu : "Le politiche Ue in Libia aumentano le rotte dei trafficanti" : Le politiche attuate dall'Unione europea in Libia nell'ultimo anno e mezzo per fronteggiare la crisi dei migranti non solo non hanno interrotto il flusso del traffico degli esseri umani ma al contrario hanno invece determinato un moltiplicarsi delle rotte interne al Paese africano.Lo denuncia un rapporto di "Reach-initiative", centro di ricerca finanziato dall'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati e i richiedenti asilo. L'aumento dei ...