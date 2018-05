Libia | il ministero dell' Interno smentisce le ribellioni delle milizie

Libia - “esecuzioni e torture sui detenuti” : L’Onu accusa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...