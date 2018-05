Lewis Hamilton | GP Monaco Montecarlo 2018 | “Ero al limite Sarà una gara complicata per

MV Agusta Brutale 800 LH44 - la terza moto firmata Lewis Hamilton : Qualche tempo fa, Giovanni Castiglioni, patron di MV Agusta, ha raccontato di come sia nato il rapporto che lega la sua azienda a Lewis Hamilton, ambassador del marchio varesino e autore di alcune personalizzazioni disponibili in tiratura limitata. In buona sostanza, pare che Lewis desiderasse acquistare una Dragster e che volesse farla dipingere come la Pagani che stava acquistando in quel periodo. Se sei il pilota più forte del mondo e corri ...

F1 – Da Hamilton fino alla Ferrari - a tutto Rosberg : “il Cavallino mi ha sorpreso. Lewis? Lo prenderei sempre” : Nico Rosberg ha parlato dell’attuale stagione, soffermandosi anche su Lewis Hamilton e sulle sue sensazioni in vista del Gp di Montecarlo Nel giovedì di libere anche Nico Rosberg è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, organizzando una parata insieme al padre tra le curve del circuito di Montecarlo. Nico sulla Mercedes che lo ha incoronato campione del mondo e Keke sulla sua Williams, un confronto esaltante e emozionante che ha strappato ...

F1 – Hamilton non ‘brilla’ di luce propria : i gioielli di Lewis in conferenza stampa lo rendono ‘sfavillante’ : Lewis Hamilton conciato a festa per la conferenza stampa pre-weekend di Montecarlo, il pilota della Mercedes non ‘brilla’ di luce propria davanti ai giornalisti Lewis Hamilton si presenta alla conferenza stampa pre Gp di Montecarlo con un look assai particolare. Oltre all’uniforme della Mercedes, davanti ai giornalisti, il pilota brilla per i tanti gioielli che indossa. Bracciali, anelli, orologio, orecchini e collane non ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Mi aspetto un weekend difficile. Credo che le Red Bull siano le favorite” : Il solito Lewis Hamilton, quello che si è presentato alla conferenza stampa del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Occhiali da sole e cappellino speciale per Montecarlo, il look di Lewis che si aspetta un appuntamento non facile per la Mercedes, memore delle difficoltà dell’anno scorso. “Gli occhiali da sole? Per le luci molto abbaglianti. Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché ci vivo. Mi ...

F1 gp di Spagna : il ritorno di "the hammer" Lewis Hamilton. Ferrari così non va! : Una brutta Ferrari rimedia solo un quarto posto e un ritiro per problemi tecnici. Se in Cina e poi a Baku non si è riusciti a capitalizzare quanto di buono fatto in qualifica, qui in Spagna né Vettel, né Raikkonen sono mai stati della partita.Gara strana quella al Montmelò e diciamolo, anche un po' bruttina: per un minuto sembrava di essere tornati nel 2014 quando le Mercedes prendevano il volo e dopo due giri, ...

F1 - GP Spagna : trionfa Lewis Hamilton : Dominio Mercedes a Montmelò. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Spagna, quinta prova del mondiale di Formula 1, dopo aver condotto la gara dall'inizio alla fine. Bottas, in seconda posizione, completa la doppietta delle Frecce d'Argento. Terzo posto per Verstappen, il quale approfitta della strategia sbagliata della Ferrari e si porta sul podio davanti a Vettel, costretto ad inseguire dopo un secondo pit stop. Quinto Ricciardo con la seconda ...

Lewis Hamilton : “Ho ritrovato il feeling con la macchina. Dobbiamo continuare a spingere!” : Seconda vittoria consecutiva nel Mondiale 2018 di Formula Uno per Lewis Hamilton, dominatore assoluto del GP di Spagna, quinta prova del campionato iridato. Sul circuito catalano la Mercedes è tornata a dominare la scena, vista la seconda piazza di Valtteri Bottas. Vuoi per il cambiamento degli pneumatici e vuoi anche per gli aggiornamenti sulla W09, Hamilton è tornato a fare la differenza in corsa, esibendo una prestazione ai limiti della ...

F1 - pagelle GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton impeccabile - Vettel in affanno - bene Magnussen e Leclerc - dietro la lavagna Grosjean : Il Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno ha messo in mostra una Mercedes (voto 10) nuovamente impressionante. Le “Frecce d’argento” hanno rifilato un pugno in pieno volto alla Ferrari (voto 5) che non ha potuto nulla contro lo strapotere di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Limita i danni la Red Bull (voto 6) in una gara che ha regalato ben poche emozioni. L’unica, non da poco, il clamoroso incidente causato da Romain ...

Il tango di Lewis Hamilton : Sebastian Vettel si è dissolto : Balla il tango Lewis Hamilton che si impone con il rombo del suo motore a passo deciso nel Gp di Spagna.

F1 - GP Spagna 2018 : gara. Doppietta Mercedes : Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas - Sebastian Vettel quarto : Doppietta Mercedes a Barcellona. Lewis Hamilton ha vinto da dominatore il GP di Spagna. Un successo alla vecchia maniera, facendo una gara in solitaria dall’inizio alla fine. Alle sue spalle il finlandese Valtteri Bottas, completando il primo uno-due delle Frecce d’Argento in questo 2018. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Max Verstappen. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton allunga in testa - +17 su Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha dominato il GP di Spagna, conquistando così il secondo successo consecutivo dopo quello di Baku. Il Campione del Mondo ora ha ben 17 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare di un quarto posto, complice un errore al pit stop. Classifica Mondiale piloti F1 (dopo cinque ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna : In solitaria, con oltre 20 secondi di vantaggio sul compagno Bottas: Vettel è arrivato quarto The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spagna appeared first on Il Post.

F1 - GP Spagna 2018 : Sebastian Vettel cerca l’assalto a Lewis Hamilton! Serve la partenza da urlo - poi gomme e strategia : Chi parte in prima fila a Barcellona ha vinto nell’88% dei casi. Un dato numerico davvero spaventoso in vista del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1: in ben 24 dei 27 precedenti infatti, ha trionfato un pilota che scattava in pole position o massimo dalla seconda piazzola. Se la statistica venisse confermata allora la Mercedes avrebbe già in tasta un facile successo visto che al Montmelò è davvero molto difficile sorpassare ma ...

F1 2018 - Lewis Hamilton e le sue donne - vere o presunte - : Il quattro volte campione del mondo è infatti un vero amante delle serate mondane ed è stato 'pizzicato' spesso in compagnia di alcuni fra i protagonisti del jet set internazionale, in particolare ...