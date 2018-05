Leu | Speranza | dobbiamo diventare soggetto politico vero

sportfair

Roma, 26 mag. (AdnKronos) – 'une proprio che rimetta al centro il lavoro, la lotta contro le disuguaglianze, la difesa della sanità pubblica. E oggi arriverà un messaggio forte che va in questa direzione". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto, nel suo intervento all'Assemblea nazionale in corso di svolgimento a Roma. "Noi -ha aggiunto- siamo convintamente all'opposizione di questo governo, il patto tra Salvini e Di Maio non potrà far bene agli italiani, in modo particolare la flat tax è un regalo ai ceti più abbienti che verrà pagato in termini di sanità pubblica, di scuola pubblica, di infrastrutture delle aree più deboli del Paese".