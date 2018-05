Leu | mea culpa Grasso ma “ora avanti | soggetto unitario entro anno” 2

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) (AdnKronos) –spiega di essere disponibile ad “accompagnare” il percorso costituente di Leu. Ma prima di parlare del futuro, l’ex-presidente del Senato ha fatto un’analisi di quanto accaduto, della sconfitta del 4 marzo, delle sue responsabilità e non solo. “Come capo politico della lista elettorale mi assumo tutta la responsabilitàÌ?. Vi chiedo scusa (…) avrei dovuto interpretare meglio il nostro progetto, sotto il profilo della comunicazione ma non solo”.“Qualcuno mi ha definito ‘un leader impacciato’, altri hanno sottolineato giustamente la mia difficoltaÌ? nel ‘bucare lo schermo’. Forse è vero ma vi garantisco che ce ho messo tutto l’entusiasmo, la passione e l’energia per dare l’avvio ad un progetto ambizioso in poco tempo e in un momento davvero difficile”. Anche per le ...