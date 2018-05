Leu | Fratoianni | troppo timidi dopo voto | 17 6 in piazza contro morti su lavoro

sportfair

: RT @LeU_Trasimeno: Assemblea Nazionale #liberieuguali #Fratoianni: 'Oltre a chiedere scusa. Dobbiamo dire perché siamo stati in silenzio:… - LeU_Trasimeno : RT @LeU_Trasimeno: Assemblea Nazionale #liberieuguali #Fratoianni: 'Oltre a chiedere scusa. Dobbiamo dire perché siamo stati in silenzio:… - indiepatico : Un Fratoianni da ovazione all'assemblea di LeU. Non me l'aspettavo proprio. - LeU_Trasimeno : Assemblea Nazionale #liberieuguali #Fratoianni su #partito: 'Un'idea forte di partito. Abbiamo bisogno di ritrovar… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Se Liberi e Uguali vuole uscire da questa condizione di silenzio e timidezze dal 4 marzo in poi deve smettere di commentare la politica e cominciare a farla”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicoladal palco dell’assemblea nazionale di Liberi e Uguali in corso a Roma. ‘Se vogliamo dare un senso a questa nostra impresa basta parlare di politica, bisogna praticarla ed essere presenti nel Paese con le nostre battaglie. Propongo a Liberi e Uguali – conclude– di organizzare il 17 giugno, in mille piazze italiane, una grande mobilitazionela tragedia deisul. Una strage continua ed insopportabile nel silenzio della politica. Scendiamo nelle piazze, raccogliamo consenso e firme per una proposta di legge, molto semplice, per dire che vogliamo da subito il ...