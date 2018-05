Legge del dolore | la conosce bene il 33% dei medici

Equitazione - ITALIA LeggeNDARIA! Tripudio a Piazza di Siena - secondo trionfo consecutivo! Impresa indelebile! : ITALIA oltre la leggenda. Gli azzurri conquistano la Coppa delle Nazioni per la seconda volta consecutiva e salgono sul gradino più alto del podio nel Piazza di Siena 2018. Un’Impresa epica che reca la firma di un quartetto sensazionale e capace di sovvertire ogni pronostico con una prestazione ai limite dell’incredibile. Ad aprire le danze con grande impeto è l’aviere capo Luca Marziani con un percorso netto in sella a Tokyo du ...

Giro d’Italia - impresa d’altri tempi di un Froome Leggendario tra lo sterrato del Colle delle Finestre e il Jafferau : brividi rosa sulle Alpi : Giro d’Italia, storica impresa di Chris Froome nella 19ª tappa della corsa rosa da Venaria Reale al Monte Jafferau: il britannico ha attaccato ad oltre 80km dal traguardo sullo sterrato del Colle delle Finestre e si è preso la prima maglia rosa della sua carriera E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di ...

Cima Coppi - cos’è?/ Video - la scalata più alta del Giro d’Italia : il Passo dello Stelvio è Leggenda : Cima Coppi, cos’è? Video, la scalata più alta del Giro d’Italia: il Passo dello Stelvio è leggenda. Si correrà oggi sulla Cima Coppi, il punto più alto toccato dalla carovana dei ciclisti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:09:00 GMT)

NBA Playoff 2018 - Boston-Cleveland 96-83 : Boston impone la Legge del Garden - è 3-2 Celtics : Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 96-83 Ormai è chiaro: in questa serie è sempre questione di parziali, e di fattore campo. Boston torna al TD Garden, vola sul 32-19 nel primo quarto, fa gara di ...

Terapia del dolore - quando è un diritto? Il 66% degli italiani ne ignora la Legge : Due italiani su 3 (63%), a 10 anni dalla sua entrata in vigore, ancora non conoscono la legge 38 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla Terapia del dolore, anche se molti passi avanti sono stati fatti. E’ a partire da questo dato che si celebra domenica 27 maggio la 17/ma Giornata nazionale del Sollievo, presentata oggi, istituita nel 2001 da un’idea della Fondazione Gigi Ghirotti proprio per “promuovere la ...

Cristiano Ronaldo - i segreti della sua dieta : a Kiev arriva più Leggero : L'asso del Real Madrid cura il fisico in maniera maniacale: la sua filosofia è perdere un chilo all'anno per non aumentare il grasso e non diminuire la velocità

Femminicidio a Siracusa - prima applicazione della nuova Legge : i beni del padre andranno ai figli orfani : La legge per i figli delle vittime di Femminicidio ha avuto la sua prima applicazione a Siracusa dove il gip Andrea Migneco ha accolto la richiesta della procura di disporre il sequestro conservativo ...

Casapound eLegge un consigliere ad Aosta - boom della Lega Video : Le ultime elezioni regionali in Valle d'Aosta, nonostante l'affluenza alle urne fosse bassa circa il 65%, 8 punti di meno rispetto alle ultime, ha fornito elementi importanti sul clima politico che si respira in Italia. Salta subito all'occhio che tra gli eletti in consiglio regionale manca la rappresentanza di due partiti molto importanti, ovvero il Pd e Forza Italia anche Fratelli d'Italia. boom della Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia ...

Ospizi lager : sempre più anziani rischiano di finire come i malati psichiatrici prima della Legge Basaglia : “Il rischio dell’istituzionalizzazione è sempre presente, perché laddove ci sono persone deboli o indebolite dalla malattia, e persone forti che governano la situazione, facilmente si perdono di vista diritti e identità. Se oggi un rischio c’è, forse non è tanto nella psichiatria quanto nell’universo degli anziani“. E’ quanto dichiarato da Leo Nahon, medico settantenne che fino al 2015 è stato direttore della ...

Veneto : M5S - nuova Legge elettorale è un 'Win For Life' della Lega (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ancora più grave è la ricaduta sui costi della politica – avvertono gli esponenti del Movimento 5 Stelle – dato che con la nuova legge elettorale si spenderanno 5 milioni in più per ogni legislatura. E non sono mica soldi della Lega o di Zaia, questi sono soldi dei citta

Veneto : M5S - nuova Legge elettorale è un 'Win For Life' della Lega : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - "La nuova legge elettorale del Veneto è un Win For Life che la Lega ha creato a sua immagine e somiglianza, per potersi garantire poltrone, stipendi e potere senza limiti". A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che si sono opposti strenuamente in

40 anni della Legge sull'aborto : il corteo di Milano : La piattaforma "Non una di meno" ha ripreso la serie televisiva "The handmaid's tales" , tratta dal libro di Margaret Atwood e ambientata in un futuro dove cala il tasso di fertilità umana, e ...