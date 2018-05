Le ultime sul calcio mercato nerazzurro Roma | per Defrel c' è anche l' Atalanta

ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella - irritazione sulla lista dei Ministri di Conte (25 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Mattarella, irritazione sulla lista dei Ministri. Champions League, Kiev accoglie Real Madrid e Liverpool (25 maggio 2018). rapela una certa "irritazione" del Presidente della Repubblica, dopo le interviste di Di Maio e Salvini soprattutto relativamente alla scelta dei Ministri da parte del premier incaricato Conte.

In arrivo il nuovo singolo di Laura Pausini? Le ultime indiscrezioni sull’erede di Frasi a metà : Il nuovo singolo di Laura Pausini è alle porte. Dopo Frasi a metà, l'artista di Solarolo si prepara al ritorno con un brano per l'estate, che in molti individuano in E.Sta.A.Te. La canzone sarebbe infatti perfetta per la rotazione radiofonica estiva, dopo il grande successo dei due primi estratti da Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti rilasciato il 16 marzo scorso e per il quale presto raggiungerà il traguardo del doppio platino. ...

Governo - ultime trattative sui ministri : battaglia sull'Economia. E si riapre la partita degli Esteri : «Il ministro dell'Economia sarà Savona», ha ribadito Giancarlo Giorgetti. E il Movimento è allineato: «Non vogliamo subire i diktat di nessuno». In realtà la pressione su Savona rimane alta. L'...

Ponte a Signa - cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno/ ultime notizie : l'allarme lanciato da una passante : Ponte a Signa, cadavere di un uomo sulle sponde dell'Arno: il macabro ritrovamento avvenuto nel pomeriggio di oggi dopo la segnalazione di una passante.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:22:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Per il nuovo Governo la richiesta di Boccia : meno enfasi sulle pensioni (ultime notizie) : RIFORMA pensioni, ultimissime. Il messaggio di Vicenzo Boccia per il nuovo Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:06:00 GMT)

Riforma pensioni/ La domanda aperta sulle richieste dei sindacati (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. La domanda aperta sulle richieste dei sindacati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio. In attesa di capire se il Governo Lega-M5s potrà prenderà forma e con quale Premier, in tema di Riforma delle pensioni Orietta Armiliato si chiede “che cosa ne sarà del percorso intrapreso con i sindacati che ha prodotto i contenuti condivisi con l’esecutivo uscente e che ...

ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella e i dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte (23 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: si moltiplicano i dubbi sul curriculum di Giuseppe Conte. Clamoroso a Napoli, è Ancelotti il dopo Sarri? (23 maggio 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 04:51:00 GMT)

Sampdoria - incontro Ferrero-Giampaolo : le ultime sulla panchina blucerchiata : La Sampdoria ha concluso la stagione, è stato un campionato che può essere considerato positivo. Nel frattempo secondo quanto riporta l’Ansa avverrà domani a Roma l’incontro tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo, si parlerà del futuro. All’appuntamento presenti anche altri dirigenti del club ligure: incontro per valutare per il futuro di Giampaolo in panchina. Il tecnico ha ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti puntata 22 maggio : le ultime sul Grande Fratello 2018 : Barbara D'urso è pronta per una nuova puntata di Pomeriggio 5 in cui conosceremo gli ultimi dettagli sulla nuova diretta del Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:50:00 GMT)

Firenze - albero crollato su bus di turisti : almeno 12 feriti/ ultime notizie - paura sul Lungarno del Tempio : Firenze, albero crollato sul bus turistico: almeno 12 feriti tra i coreani a bordo. Ultime notizie, traffico paralizzato in centro: paura sul Lungarno del Tempio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:15:00 GMT)

Adolf Hitler morì a Berlino/ Nuovo studio risolve il mistero sulle ultime ore del Fuhrer : Per la prima volta studiosi occidentali hanno potuto esaminare la mandibola di Adolf Hitler custodita dal 1945 negli archivi di stato russi ed ecco cosa hanno scoperto(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:02:00 GMT)

Valle d’Aosta - risultati Elezioni Regionali 2018/ ultime notizie scrutinio : balzo Lega - calo M5s - tiene l’UV : Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: iniziato scrutinio per il Consiglio, in serata i risultati. Ultime notizie: movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia. Quando sono state scrutinate circa il 10% delle schede valide alle Regionali, si possono già osservare alcuni primi risultati parziali che fanno riflettere (se fossero poi confermati con l’avanzare dello scrutinio ovviamente): la Lega di Matteo Salvini oscilla tra ...