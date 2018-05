Le sue critiche all' Europa sempre valide

Maurizio Costanzo contro il Grande Fratello 15/ Barbara d'Urso accetta le sue critiche e l’imitazione di Maria : Maurizio Costanzo tuona contro il Grande Fratello: il marito di Maria De Filippi attacca il reality di Barbara d'Urso e le scelte fatta per gli ascolti.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:50:00 GMT)

Geordie Shore : Abbie Holborn rimanda al mittente le critiche sulle sue “spalle scheletriche” : Go Abbie! The post Geordie Shore: Abbie Holborn rimanda al mittente le critiche sulle sue “spalle scheletriche” appeared first on News Mtv Italia.

Banksy e le sue critiche sotto forma di opere d'arte tornano a New York : #Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does #new York ", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a ...