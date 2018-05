Le consultazioni già tecnicamente fallite

consultazioni : Di Maio - aumento Iva va scongiurato già nel Def : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Lo spauracchio dell’ aumento dell’Iva legato alle clausole di salvaguardia Ue? “Secondo me non dobbiamo aspettare neanche la formazione del governo, c’è la discussione del Def e già lì dentro va scongiurato l’ aumento dell’Iva e poi va fissato con un provvedimento avente valore di legge prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei cronisti post ...

consultazioni - la nuova sceneggiata di Matteo Salvini che fa infuriare Berlusconi e perplime il Colle : Deve essere apparso uno spettacolo ai limiti della commedia, agli occhi del capo dello Stato, quello andato in scena oggi nel secondo giro di Consultazioni . Che non solo ha certificato che è franato del tutto lo schema di una trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle, ma è franato nell'ambito di una sceneggiata , a tratti quasi incomprensibile, certamente foriera di uno strascico di polemiche e di confusione.Dopo che la Casellati ...

consultazioni - Di Maio : sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini : centrodestra unito - premier della Lega - stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

consultazioni - Salvini : centrodestra unito - premier indicato dalla Lega. Basta veti M5S. Berlusconi contro i 5 stelle. Di Maio : sinergia con la Lega - il capo di FI si faccia da parte : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

consultazioni - Napoli (Fi) indignato contro Fico : “E’ andato al Quirinale con la giacca aperta. Rabbrividisco per sciatteria” : “ Rabbrividisco “. Lo ripete a più riprese, nel corso di Coffee Break (La7), il deputato di Forza Italia, Osvaldo Napoli , commentando l’iniziativa di molti leader convocati ieri al Quirinale per la prima tornata di Consultazioni . Da Di Maio a Meloni fino a Salvini, i politici si sono recati al Colle a piedi. Hanno fatto eccezione la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e Silvio Berlusconi, giunti invece con ...

consultazioni - Giachetti : “Di Maio? Si rivolgerebbe anche al Fuan. E’ singolare che strizzi occhio a Pd” : “Di Maio ora ci strizza l’ occhio ? La cosa non mi inorgoglisce, anzi mi lascia stupito che lui si rivolga al Pd, alla Lega, a chiunque. Si rivolgerebbe anche al Fuan, se ci fosse. L’importante per Di Maio è avere un numero di parlamentari sufficienti a fare un governo in cui lui ovviamente sia lui il presidente del Consiglio col suo programma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, ...

consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...