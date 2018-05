Le canzoni per bambini sono il male

Raf - meno rock e tanta poesia - per canzoni da ricordare : Raffaele lavora e compone, suona, arrangia, prova e riprova, lavora negli States. Ci sono nuove sonorità da provare, nuovi arrangiamenti. La musica è ricerca. Parte da se stessi da quello che siamo e si confronta con il mondo circostante. Lui è sempre lo stesso, almeno per l’approccio e la serietà nel suo lavoro. Di candeline ne ha soffiate 59, ma capelli a parte, volati via nel tempo, è quel ragazzo, serio e impunito di trent’anni ...

Mietta/ Caposquadra per Gigi e Ross “In stato di ebrezza” (Scanzonissima) : Mietta questa sera sarà protagonista di Scanzonissima, il programma musicale di Rai Due condotto dal duo comico Gigi e Ross. Riuscirà a conquistare la vittoria finale?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 08:20:00 GMT)

Marina Rei e Paolo Benvegnù insieme per “canzoni CONTRO LA DISATTENZIONE TOUR” : Si chiama “CANZONI CONTRO LA DISATTENZIONE”, il nuovo straordinario progetto di Marina Rei e Paolo Benvegnù che vedrà i due artisti insieme in un tour estivo per restituire una narrazione unica e disarmante, fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro. Annunciate da iCompany e Woodworm le prime date di questo nuovo tour che unirà due dei più apprezzati artisti italiani per tutta l’estate 2018. Un concerto di esposizione della ...

FESTA DELLA MAMMA 2018/ Le canzoni più belle per lei : frasi di auguri - immagini - idee regalo - 13 maggio : FESTA DELLA MAMMA 2018: le migliori frasi d'auguri per la ricorrenza DELLA domenica. Modi originale per esprimere a una madre, amato punto di riferimento, tutto il proprio affetto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:49:00 GMT)

Salone Libro Torino - Dori Ghezzi : 'Non so quali canzoni di Fabrizio siano per me' : E' il racconto di una storia d'amore, di come lo intendevano Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, il Libro "Lui, io, noi" , Einaudi, . A ripercorrerlo sono la stessa Dori Ghezzi e Francesca Serafini, ...

Gigi e Ross : «Per noi 'Scanzonissima' è la grande occasione» : Vogliamo conquistare il mondo. Siamo meridionali atipici. Dobbiamo alzare la media: vogliamo lavorare». Gigi : «Esatto! Il nostro lavoro è un divertimento. Fare assieme qualcosa che abbiamo voluto ...

"Musicanti" - l'opera teatrale con le canzoni di Pino Daniele : Roma, , askanews, - Verrà portata in scena nei più prestigiosi teatri d'Italia a partire dal prossimo dicembre "Musicanti", l'opera teatrale per raccontare le straordinarie musiche del "musicante on ...

Spotify sta testando una nuova playlist personalizzata con le canzoni preferite degli amici : Da un po' il team di Spotify sta testando una nuova playlist chiamata Friends Weekly, che da qualche ora è stata messa a disposizione di più utenti L'articolo Spotify sta testando una nuova playlist personalizzata con le canzoni preferite degli amici proviene da TuttoAndroid.

Abba - due canzoni dopo 35 anni per il marchio più amato al mondo : Non cantano insieme da dicembre '82, ma la fine del gruppo non è mai stata ufficializzata Non ci sarà tour, si esibiranno degli avatar: 'In studio è come se il tempo si fosse fermato' Non più di un ...

La scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 anticipata dal rocker : “Un sacco di canzoni restano fuori” : A un mese dalla data zero del VascoNonStop Live, le prime anticipazioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 sono arrivate dallo stesso rocker di Zocca in un'intervista a Vanity Fair, che gli dedica la copertina di questa settimana e un servizio corredato dalle foto di Charlie Gray. Parlando con Enrica Brocardo, Vasco Rossi ha anticipato qualche dettaglio sulla scaletta che metterà in scena negli stadi col nuovo tour in partenza ...

Camila Cabello sta per pubblicare due nuove canzoni : Sono in arrivo due nuove canzoni da ascoltare come se non ci fosse un domani per i fan Camila Cabello. Si intitolano “Scar Tissue” e “Sangria Wine”. Se sei un attento estimatore di Camila, saprai che la pop star le sta già cantando durante il suo Never Be The Same Tour. Si tratta di due inediti esclusi da “Camila”, album di debutto della cantante uscito a inizio 2018. [arc ...

Cento anni in musica. Canti per una tragedia - letture e canzoni della Grande Guerra : TAVARNELLE - La diciottesima edizione della rassegna di canto corale 'Itinerari vocali del Chianti' si apre oggi, domenica 15 aprile, nel Teatrino del Borghetto di Tavarnelle Val di Pesa con un ...

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga in estate - le sue canzoni per il progetto Rockabye Baby! : Un nuovo album di Lady Gaga uscirà in estate, ma non si tratta del successore di Joanne: negli ultimi tempi la popstar ha lavorato ad un altro disco, un album per bambini nell'ambito del progetto Rockabye Baby! Ad anticipare l'uscita dell'album di ninne nanna per i prossimi mesi è stata Lisa Roth, la sorella del rocker David Lee Roth che è ideatrice e ora vice presidente e direttrice creativa di Rockabye Baby! Il progetto di queste cover a ...

Barbara D'Urso - abuso di Photoshop sulla copertina di Tv Sorrisi e canzoni? Ecco il dettaglio : Barbara D'Urso , abuso di Photoshop sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ? Ecco il dettaglio. Tv Sorrisi e Canzoni dedica la copertina alla conduttrice del momento, Barbara D'Urso , che vive un ...