Lazio | si cerca un vice-Strakosha In attacco spunta Lapadula

Ricerca : l’obesità si può combattere anche con la stimoLazione del cervello : Uno studio italiano presentato oggi a Barcellona in occasione del meeting annuale della European Society of Endocrinology, ha rilevato che l’obesità si può combattere anche per mezzo della stimolazione del cervello dall’esterno, in modo del tutto indolore e non invasivo: tale stimolazione ridurrebbe la voglia di cibo ripristinando una corretta sensazione di gratificazione offerta dal mangiare, aiutando a tenere sotto controllo ...

Zingaretti - congratuLazioni a Bambino Gesù per ennesimo traguardo in ricerca e cura malattie rare : “All’equipe di Reumatologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coordinata dal Dott. Fabrizio De Benedetti, vanno i complimenti e le congratulazioni per la scoperta di un farmaco in grado di contrastare alcune malattie rare autoinfiammatorie. Si tratta dell’ennesimo successo per il Bambino Gesù che raggiunge un altro importante traguardo nell’eccellenza e nell’innovazione per la cura di malattie rare e di patologie gravi. Siamo orgogliosi di ...

La riveLazione shock di Francesco Monte : "Non ho mai amato Paola Di Benedetto. Dopo Cecilia stavo cercando una via di fuga" : Intervistato dal settimanale Chi, l'ex tronista racconta la sua verità sulla fine della relazione con la modella.

Galli della Loggia - cercare ‘punti in comune tra i tre leader’ è una manipoLazione della realtà : “Ma che modo è questo di raccontare i fatti”. E’ la frase materializzatasi nei miei pensieri dopo la lettura di Ernesto Galli della Loggia (“Di Maio, Renzi e Salvini: tre leader frutto dei tempi”, Corriere della Sera, 9-5-18). L’editorialista costruisce sofismi: mette insieme persone diverse, gli attribuisce caratteristiche comuni, trae conclusioni apparentemente logiche ma in realtà false. Aristotele parlerebbe di “sillogismi dialettici” ...

Crotone-Lazio alle ore 15 La Diretta Inzaghi cerca i tre punti Champions : Partita di capitale importanza quella in programma oggi allo stadio Ezio Scida tra Crotone e Lazio, compagini che non hanno ancora raggiunto gli obiettivi per i quali stanno lottando: i calabresi sono ...

Calciomercato Lazio - Tare cerca il Felipe Anderson 2.0 : tutti i nomi : Il Calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.

Ricerca : scoperta nella regoLazione di fattori cruciali per la formazione dei tumori : Dimmi come ti dividi e ti dirò chi sei. Circa un terzo dei tumori umani, infatti, possono originare da cellule ‘difettose’ che si dividono ‘male’. Un recente studio dei Ricercatori dell’Istituto Regina Elena (Ire) e dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibpm-Cnr), pubblicato sulla rivista Oncogene, ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto ...

Inter-Cagliari alle 20.45 La Diretta Spalletti cerca il sorpasso su Roma e Lazio : La 33esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del martedì sera a San Siro tra Inter e Cagliari: i nerazzurri vengono dal pareggio di Bergamo di sabato scorso, e proseguono la lotta per ...

Lazio : Arriverà la macchina sperimentale per la ricerca sulla fusione nucleare! : Sarà posizionato a Frascati il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. La decisione è arrivata dall’ENEA dopo che il sito, alle porte di Roma, ha ottenuto il punteggio più alto tra nove candidati italiani, sulla base di requisiti tecnici, economici e ambientali. Il centro di Frascati potrà quindi ospitare dal prossimo autunno il Divertor Tokamak Test facility. Il centro di ricerca coinvolgerà oltre 1.500 ...

“Una donna giovane e carina”. UeD : l’amore di Giorgio Manetti. Il gabbiano lo ammette per la prima volta - quello che cerca in una reLazione lo ha trovato già. E no - non si tratta di Anna Tedesco : Gemma Galgani dovrà (proprio) farsene una ragione : Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi ...

Fusione - Lazio ospita macchina ricerca : ANSA, - ROMA, 4 APR - Sarà costruita nel Lazio, a Frascati , Roma, , la macchina sperimentale da 500 milioni di euro che dovrà dimostrare la fattibilità della Fusione nucleare, il Divertor Test ...

Ricerca - CNR : una simuLazione svela l’origine delle prime molecole biologiche : Uno dei tasselli cruciali nel puzzle dell’origine della vita è rappresentato dalla comparsa delle prime molecole biologiche sulla Terra come l’RNA, l’acido ribonucleico. Uno studio dell’Istituto per i processi chimico-fisici del Consiglio nazionale delle ricerche (Ipcf-Cnr) di Messina ha descritto, mediante avanzate tecniche di simulazione numerica, un processo chimico che da molecole semplici e presenti in enorme abbondanza nell’Universo, come ...

Lazio - Strakosha non si ferma mai : cercasi un vice disperatamente : Ventitré anni, non sentirli, ma vederli tutti. Nessuno come Strakosha, lui la porta proprio non la molla. In Serie A è il giocatore più utilizzato, primo soltanto insieme ad Alisson e nessun altro: ...