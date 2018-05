: Lazio, morto escursionista di 41 anni - TelevideoRai101 : Lazio, morto escursionista di 41 anni - ansa_lazio : Escursionista morto vicino a Roma: Ricerche del Soccorso Alpino dopo allarme della famiglia -

Undi 41per cause ancora non precisate mentre faceva trekking. Il corpo è stato trovato sui Monti Lucretili,in provincia di Roma, dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico. Trasferito in un punto senza vegetazione è stato poi prelevato da un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo, residente a Montelibretti, è deceduto mentre stava percorrendo un sentiero di alta montagna. I suoi familiari avevano dato l'allarme nel tardo pomeriggio di ieri non vedendolo rientrare.(Di sabato 26 maggio 2018)