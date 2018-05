L’aut aut di Salvini : «O si parte o si vota Stasera nostra lista a Conte» Live : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: Stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania»

Pordenone - mamma litiga con la figlia 15enne - la picchia e poi la investe con L’auto : Una mamma di 55 anni ha litigato violentemente con la figlia 15enne e l'ha investita con l'auto sotto gli occhi di increduli passanti. La donna è stata denunciata a piede libero per lesioni personali perché i traumi provocati alla figlia minorenne e a un uomo che si trovava nelle vicinanze per caso sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.Continua a leggere

Tivoli - due persone morte dopo essere precipitate da cavalcavia delL’autostrada Roma-L’Aquila : Due uomini sono morti dopo essere precipitati da un cavalcavia sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila all’altezza dello svincolo di Tivoli. Dalle prime informazioni, si tratta di due fratelli gemelli di 55 anni nati a Roma e residenti a Gallicano nel Lazio. Ignoti i motivi del gesto: al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la più accreditata è quella del suicidio. Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni avrebbero ...

Mostro del Circeo - Angelo Izzo : "Uccidemmo Rossella Corazzin"/ Riscontro sulL’auto del sequestro : una jeep : Mostro del Circeo, nuova rivelazione choc: secondo Angelo Izzo fu rapita, violentata ed uccisa anche Rossella Corazzin, la 17enne scomparsa da Tai di Cadore.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:37:00 GMT)

Treno contro Tir nel Torinese - Anas : “Camion non ha rispettato norme” | L’autista : “Non decidevo io percorso” : Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io percorso” Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io percorso” Continua a leggere L'articolo Treno contro Tir nel Torinese, Anas: “Camion non ha rispettato norme” | L’autista: “Non decidevo io ...

Carburanti : l’Algeria punta alL’autosufficienza entro fine 2019 : Il Ceo della compagnia statale Sonatrach ha reso noto che l’Algeria punta all’autonomia in materia di Carburanti al più tardi entro la fine del 2019: l’azienda sta lavorando al restyling della raffineria di Sidi R’cine, nel sud del Paese, che dovrebbe essere completato tra la fine del 2018 e l’inizio del prossimo anno. Poi partirà il progetto per una nuova raffineria della regione di Hassi Messaoud. ...

Ma come diavolo è possibile? L’autista di questo furgone è l’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere a circuito chiuso della città di Kolomyia, nella zona nord occidentale dell’Ucraina, riprendono un incidente potenzialmente mortale. Un uomo a bordo di un Fiat Doblò si avvicina a un incrocio, quando una Mercedes proveniente da sinistra urta il veicolo facendolo sbattere contro una Mazda. L’urto violento farà cappottare il furgoncino. L’epilogo sarà completamente inaspettato. L'articolo Ma come diavolo è ...

Ricerca : in estate basta un’ora per trasformare L’auto in una trappola mortale : Una Ricerca della Arizona State University pubblicata su “Temperature” ha scoperto che in estate è sufficiente un’ora per trasformare l’abitacolo di un’automobile in una trappola potenzialmente mortale, con temperature che mettono a rischio la salute, soprattutto di un bambino. Il rischio maggiore è ovviamente l’ipertermia, un problema che si presenta quando la temperatura corporea supera i 40°C senza riuscire ...

Auto – FCA protagonista al Salone delL’auto di Torino : Dal 6 al 10 giugno, la quarta edizione dell’evento ospitato nello splendido Parco del Valentino FCA partecipa alla quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, in programma dal 6 al 10 giugno, un grande evento: 700.000 visitatori attesi, oltre 40 brand espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case Automobilistiche e più di 1.000 supercar provenienti da tutta Italia. Si rinnova il format che ...

Tragedia di Chieti - per L’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie : Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Continua a leggere L'articolo Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie proviene da NewsGo.

Scontro treno regionale-camion : L’autista indagato per disastro ferroviario : La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di disastro ferroviario (art. 430 del Codice penale), in riferimento all’incidente verificatosi ieri sera a Caluso, che ha coinvolto il treno regionale Torino-Ivrea e un camion adibito a trasporto eccezionale, travolto sui binari di un passaggio a livello funzionante. Due al momento le vittime accertate. Darius Zujis, l’autista lituano di 39 anni alla ...

Dieselgate - 3 città si ribellano a Bruxelles Ricorso alla Corte Ue : “Commissione ha dato ai big delL’auto diritto di inquinare” : Le città si ribellano alle regole Ue che “legalizzano” il Dieselgate, facendo causa alla Commissione di Bruxelles. Mentre Greenpeace affibbia a Roma la maglia nera nell’Unione per la mobilità sostenibile, la Corte di giustizia europea sta valutando se dar seguito o meno al Ricorso congiunto presentato dai sindaci di Parigi, Bruxelles e Madrid contro il “diritto di inquinare” accordato ai costruttori auto nel 2016. Il Ricorso, introdotto il ...

Cade durante una lite con L’autista del bus - 73enne muore dopo due giorni di agonia : Un riminese di 73 anni è morto in ospedale martedì mattina in seguito a un episodio accaduto domenica scorsa. L’uomo sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa durante una lite con un autista di un pullman a Villagrande di Montecopiolo, nelle Marche. I motivi del litigio tra i due uomini non sono chiari.Continua a leggere

