L' ambasciatore italiano contro lo Spiegel | ' Offende un popolo intero'

Governo M5s-Lega - l’ ambasciatore italiano in Germania scrive al Der Spiegel : “L’articolo è una critica a intero popolo” : “I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa. Scrocconi aggressivi si avvicina di più” alla condotta degli italiani, scrive il settimanale tedesco Der Spiegel nella sua versione online. È questa l’accusa – durissima – lanciata dal giornalista Jan Fleischauer all’Italia, colpevole a suo dire di aver chiesto di finanziare “il suo proverbiale dolce far niente” per poi ...

Regeni - procura di Roma ha incontrato l’ ambasciatore italiano al Cairo : Regeni , procura di Roma ha incontrato l’ambasciatore italiano al Cairo Nella serata di ieri si è svolta una riunione tra il titolare delle indagini, il rappresentante dell'ambasciata in Egitto e il legale della famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 . L’avvocato: "Preoccupazione per la sicurezza di chi indaga sul ...

Mosca convoca l' ambasciatore italiano : ANSA, - Mosca , 30 MAR - l'ambasciatore italiano , Pasquale Terracciano, è stato convoca to al ministero degli Esteri russo. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti. In mattinata sono stati convoca ti anche gli ...

Mosca risponde alle espulsioni : convocato ambasciatore italiano : Quella del Cremlino è stata solo una risposta all'attacco congiunto di Stati Uniti e Europa. Come in una partita di scacchi. "Non abbiamo avviato alcuna guerra diplomatica", mettono in chiaro i russi all'indomani dell'espulsione di centocinquanta diplomatici occidentali (sessanta dei quali americani). Quella di Mosca, infatti, altro non è che la risposta alla decisione di Washington e di altri Paesi di allontanare i diplomatici russi per il caso ...