La voce dopo il Royal Wedding | Meghan è già incinta

Anna Tatangelo come Caterina Balivo - gira la voce in Rai : dopo Gigi D'Alessio - una bomba clamorosa : bomba in Rai : c'è anche Anna Tatangelo tra le possibili sostitute di Caterina Balivo a Detto fatto , su Raidue. Serena Rossi , data per sicura, ha a sorpresa declinato l'invito e così la corsa si è ...

“Un rapporto malato. Tra loro due…”. Moric e Favoloso - quella voce dopo il Grande Fratello : Piovono nuove critiche sul Grande Fratello. dopo l’addio degli sponsor a causa dei comportamenti violenti e inopportuni di alcuni concorrenti – memorabile la lite scatenata da Baye Dame nei confronti della spagnola Aida Nizar – l’attacco arriva dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Con un post su Twitter e Facebook, ha commentato la puntata e in particolare il confronto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, durante il ...

Portavoce Melania Trump : “Sta bene e riposa dopo operazione al rene” : Portavoce Melania Trump: “Sta bene e riposa dopo operazione al rene” Portavoce Melania Trump: “Sta bene e riposa dopo operazione al rene” Continua a leggere L'articolo Portavoce Melania Trump: “Sta bene e riposa dopo operazione al rene” proviene da NewsGo.

“Accampati”. Meghan e Harry - la spifferata suprema. Manca un mese preciso al matrimonio del secolo ma i pettegolezzi si rincorrono e si moltiplicano. L’ultima voce che si è sparsa ha a che fare con ciò che la coppia farà subito dopo le nozze… Interessante : Manca un mese preciso al matrimonio del secolo e non si fa che parlarne. Meghan Markle e il principe Harry convolano a nozze il 19 maggio e il fermento è alle stelle. Tra l’altro, per la casa reale, questo è un momento davvero magico: è in arrivo il terzo royal baby (che secondo quanto si è lasciato sfuggire Harry sarebbe un maschietto) entro il 30 aprile e, appunto, c’è questo matrimonio attesissimo. Nel frattempo, però, è arrivata anche una ...

“Si dice che…”. Isola - il colpo di grazia. Dopo le mille polemiche di questa edizione - arriva l’ultimo attacco micidiale contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality. La voce che circola è molto seria e la conduttrice dovrebbe smetterla di scherzare. Panico : Isola dei famosi, Striscia la notizia torna all’attacco del reality. In modo sempre più feroce. Ora che sembra sia stata messa una pietra sopra il canna-gate, gli argomenti da affrontare sono altri… Ormai Striscia ha affrontato il canna-gate in lungo e in largo; ha fatto ascoltare audio che sembrano confermare che Francesco Monte in Honduras abbia veramente fatto uso di marijuana; ha mostrato prove video, insomma, ha messo in difficoltà per ...

"Pappa e Ciccia" torna dopo 20 anni. La serie poco "cool" che dà voce all'America di Trump e che piace tanto al Presidente : In Italia conosciamo Roseanne, uno dei titoli più significativi degli anni Novanta, con il titolo non troppo elegante di Pappa e Ciccia. La serie, in onda per otto stagioni tra il 1988 e il 1997, raccontava le vicissitudini dei Conner, una famiglia americana di estrazione umile, sempre in bolletta, sgraziata nei modi ma legata da solidi sentimenti. dopo vent'anni, sfruttando il vento della nostalgia che tanto piace ai produttori ...

Embraco - dopo le firme resta la voce degli operai : "L'incentivo va bene solo per chi è vicino alla pensione. Gli altri che faranno?" : Ora che le luci dei riflettori non sono più concentrate sui protagonisti della trattativa Embraco , l'azienda, i sindacati e senza dimenticare la Regione, , restano loro - in mezzo al palcoscenico - i ...