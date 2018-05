La strana ammissione di Gasquet | “da piccolo credevo di essere più bravo di Nadal

sportfair

(Di sabato 26 maggio 2018) Richardha svelato un particolare pensiero legato al suo passato: il francese dacredeva dipiùdi, ma crescendo ha ‘cambiato idea’ Richarde Rafasi sono affrontati spesso durante le loro carriere, fin da quando erano poco più che dei bambini impegnati nei tornei giovanili. In una recente intervista al quotidiano spagnolo Marca,ha ammesso che dacredeva dipiù forte di, salvo poi ‘cambiare idea’ una volta cresciuti entrambi: “dapuò darsi che ero poco meglio io, non molto, ma nel circuito professionistico non è stato così. Sono consapevole che non l’ho mai battuto, è molto difficile riuscirci. È mancino, ha un buon rovescio, un grande dritto, è molto competitivo. Ci siamo affrontati molte volte ed è sempre speciale. Spero di batterlo un giorno almeno una volta. Favorito al Roland Garros? ...