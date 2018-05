La Serpe d' oro in concerto domani a Maggiano

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpe nte : “TRIONFI E MISERIE” : Trionfi… Invitati, venerdì 23 marzo, alla Cappella Sistina per i Vespri Solenni della quinta settimana di Quaresima. Primo: non c’è che dire, oc-casione unica. Intanto si entra senza subire l’interminabile coda d’ingresso ai Musei Vaticani, unica possibilità per un comune mortale di accedere alla Sistina. Secondo: i presenti non sono numerosi come i visitatori nor-mali […]

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “SENSE OF HUMOUR” : Il nostro amico compositore Fabrizio De Rossi Re ha uno spiccato sense of humour. E non è facile, non crediate. Sono pochi i musicisti (anzi, gli artisti in generale) dotati di questa caratteristica preziosa. Bene, ne ha profuso in abbondanza per mettere in scena una piccola perla di soli trenta minuti alla Biblioteca Vallicelliana venerdì […]