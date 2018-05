La seconda stagione di The Wolf Among Us è stata rimandata

Mondo TV porta seconda stagione Sissi in Medio Oriente : Mondo TV ha sottoscritto un contratto con beIN gruppo televisivo leader nel Mondo arabo con sede a Doha in Qatar, per la licenza della seconda stagione della serie TV 'Sissi La Giovane Imperatrice'

Speechless 2 - la seconda stagione su Fox ogni venerdì : Riuscire a fare dell'ironia sulle disabilità è qualcosa di originale e innovativo: Speechless, in onda in Italia su Fox, ci riesce e torna con nuovi episodi

13 Reasons Why - il web contro la seconda stagione della serie Netflix : Una settimana fa ha debuttato su Netflix la seconda stagione di 13 Reasons Why , la serie tv ispirata all'omonimo romanzo di Jay Asher, e come previsto, è subito polemica. Il web non ha apprezzato il ...

Speechless 2 : Al via su Fox la seconda stagione : Speechless 2 è pronta a portare sul piccolo schermo della FOX italiana la famiglia Di Meo. Creata da Scott Silveri, già conosciuto per Friends, la sitcom affronta con ironia e sagacia gli stereotipi e i pregiudizi sull’handicap. Senza allontanarsi dalla mission riflessiva. Speechless 2 ha già ricevuto l’applauso da parte della critica internazionale, risultando rivoluzionaria per Indiewire e Vulture: a partire dal 25 maggio 2018, i ...

Da Pretty Little Liars a 9-1-1 : Ryan Guzman ottiene un ruolo ricorrente nella seconda stagione : Ryan Guzamn in Pretty Little Liars ha prestato il volto ad un potenziale interesse amoroso di Aria ma adesso si prepara per un ruolo regular nella seconda stagione di 9-1-1. Il drama targato Ryan Murphy ha ottenuto il rinnovo dopo il successo della prima stagione e il prossimo autunno tornerà in tv con i nuovi casi. Ryan Guzman si unirà al dramma dei primi soccorritori di Fox come una serie regolare per la stagione 2 e interpreterà un vigile ...

Il capitano Maria 2 - ci sarà la seconda stagione?/ Vanessa Incontrada convince il pubblico - la trama no! : Il capitano Maria 2: la seconda stagione ci sarà? Gli ottimi ascolti e la trama della fiction sono un ottimo indizio, ma manca l'annuncio ufficiale. (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:35:00 GMT)

Il Capitano Maria 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione : IL Capitano Maria 2. Con l’ultima puntata in onda martedì 22 maggio 2018 si conclude la prima stagione della fiction di Rai 1. Per la regia di Andrea Porporati, la serie ha come protagonista Vanessa Incontrada insieme a Andrea Bosca, Carmine Buschini e Giorgio Pasotti. E ora tutti si stanno chiedendo Il Capitano Maria 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE DELLA FICTION Il Capitano Maria ...

Il Capitano Maria - ultima puntata : la seconda stagione si farà? : Anticipazioni Il Capitano Maria: la seconda stagione ci sarà? Stasera andrà in onda l’ultima puntata de Il Capitano Maria, la fiction con Vanessa Incontrada, Giorgio Pasotti e Andrea Bosca che ha conquistato il pubblico di Raiuno. La terza puntata ieri sera è stata seguita da 5.705.000 pari al 23,82% di share. La seconda stagione de Il Capitano Maria si farà? I vertici della Rai non si sono ancora pronunciati a riguardo. I dati di ...