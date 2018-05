La ricreazione è finita

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) Lae il governo nemmeno ha giurato. Se non fosse preoccupante il bradisismo dei mercati e dello spread, tornato ben sopra quota 200, a livelli analoghi a quelli del 2013, ci sarebbe da ridere. Ma sarebbe un riso amaro. Amaro perché l'Italia rischia di ritrovarsi di nuovo nelle mani di hedge fund speculativi e agenzie di rating, finite per anni nel dimenticatoio. Le difficoltà che avvolgono il nascente governo pentaleghista di Giuseppe Conte, le pretestuose polemiche tedesche sul candidato al ministero dell'Economia, Paolo Savona, che, al contrario del premier incaricato, ha un curriculum noto e solido, l'aumento dei rendimenti dei Btp e l'abbassamento dei loro prezzi, la decisione di Moody's di mettere sotto osservazione per un downgrade il paese col terzo debito del mondo, nonostante le condizioni siano ben diverse dal 2011 e nonostante il ...