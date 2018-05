La Regione Veneto vuole ripristinare la leva obbligatoria

Corte Costituzionale boccia Regione Veneto/ I residenti per 15 anni non hanno precedenza di accesso agli asili : Corte Costituzionale boccia Regione Veneto: i residenti per 15 anni non hanno precedenza di accesso agli asili. Deluso il presidente Luca Zaia: "Una decisione ingiusta"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:15:00 GMT)

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...

Sanità : Regione Veneto - al lavoro per risolvere problemi per ricetta dematerializzata : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Negli ultimi giorni il sistema informativo regionale ha subito alcuni malfunzionamenti dovuti ad una serie di guasti al sistema di memorizzazione dei dati. I problemi sono stati segnalati e presi in carico dagli uffici competenti e dal fornitore, che ha la responsabilità di ripristinare il servizio nei tempi più rapidi possibile. Le procedure di ripristino sono state tempestive ed adeguate, ma si sono ...

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto punta ad attrarre i ‘cervelli in fuga’ e ad invertire la tendenza verso l’estero dei laureati e diplomati veneti: finanzierà proposte e progetti di Innovazione sociale e di inclusione, che favoriscano il rientro di lavoratori qualificati, o meglio la ‘circolarità’ dei ‘cervelli’.‘La globalizzazione dell’economia non riguarda solo le ...

Innovazione : da Regione Veneto 1 - 5 mln di euro di ‘borse di rientro’ (2) : (AdnKronos) – Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale stanzia un milione e mezzo di euro per attirare ricercatori e creare occasioni di incontro, scambio e competizione, interregionale e transnazionale. I progetti potranno prevedere ‘maratone’ per sviluppare progetti innovativi, in campo tecnologico o sociale o culturale, eventi di animazione del territorio, scambi internazionali, il coinvolgimento diretto delle ...

Regione Veneto - Zaia “tradito” dalla sua maggioranza : dopo tre anni abolito il limite dei due mandati per i consiglieri : In Veneto tornano i professionisti della politica, i consiglieri regionali a cui la carica piace così tanto che non la lascerebbero mai, i rappresentanti del popolo che si sono affezionati agli scranni di Palazzo Ferro Fini, al punto da non volerli lasciare neppure dopo due legislature, ovvero dieci anni di mandato. A Venezia, nel corso della piccola maratona per l’approvazione della nuova legge elettorale, gli Zaia-boys, i leghisti in ...

Lavoro : da Regione Veneto 1 mln euro per inserimento negli uffici giudiziari (2) : (AdnKronos) - “Utilizzando il Fondo sociale europeo la Regione ha investito oltre 3 milioni di euro nella programmazione 2014-2020 per elaborare un piano di riorganizzazione e di miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari del Veneto che consenta di offrire una opportunità di Lavoro a chi

Lavoro : da Regione Veneto 1 mln euro per inserimento negli uffici giudiziari : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) - In sigla si chiama LIS, acronimo di ‘lavori a impatto sociale’. In pratica si tratta di una misura anti-povertà che offre una opportunità di Lavoro e di formazione a persone svantaggiate e, al tempo stesso, garantisce un aiuto al funzionamento degli uffici giudiziari d

Veneto : assessore turismo - Regione vanta i maggiori tentativi di 'sottrazione' : Venezia, 17 mag. (AdnKronos) - “Chissà, le magliette sapranno anche venderle bene, ma in geografia sono proprio delle schiappe. A meno che dalle parti di Londra non siano ancora fermi al Lombardo – Veneto, nel qual caso è opportuno informarli che la dominazione asburgica è finita da qualche anno”. L