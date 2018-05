La nuova economia sovranista con Savona

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) Provate a domandare a fonti leghiste perché, arrivati a questo punto, Salvini non indica all'Giorgetti, tanto per fare un nome che non avrebbe problemi al Colle. In una trattativa normale sarebbe la soluzione naturale. In fondo è pur sempre un leghista e consentirebbe la nascita del governo. È accaduto più volte che la lista dei ministri, una volta approdata al Colle, ne uscisse cambiata, senza per questo che venisse scatenato l'inferno di un conflitto istituzionale, con i partner di governo che scaricano le responsabilità sul capo dello Stato e invocano le elezioni anticipate. La risposta, alla ovvia domanda, è questa: "Giorgetti, o altri, sono troppo establishment".Ecco troppo establishment. E allora, si pone dal domanda: ma davvero Salvini è disposto, o a questo punto, vuole mandare tutto all'aria per? La risposta ...