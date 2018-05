La nuova economia sovranista - con Savona | di A De Angelis

La nuova economia sovranista (con Savona) : Provate a domandare a fonti leghiste perché, arrivati a questo punto, Salvini non indica all'economia Giorgetti, tanto per fare un nome che non avrebbe problemi al Colle. In una trattativa normale sarebbe la soluzione naturale. In fondo è pur sempre un leghista e consentirebbe la nascita del governo. È accaduto più volte che la lista dei ministri, una volta approdata al Colle, ne uscisse cambiata, senza per questo che ...

Gresta di Hyperloop Tt : “Ecco come creare una nuova economia della mobilità” : Bibop G. Gresta (Foto: SAS Italy/Twitter) “Ci sono persone che stanno cercando di prevedere il futuro. Noi lo stiamo realizzando.” Così Bibop Gabriele Gresta, l’italiano co-fondatore di Hyperloop Transportation Technologies (Htt), ha concluso il suo intervento sul palco del Sas Forum di Milano, tenutosi al MiCo. Visionario e ottimista, in mezz’ora di discorso ispirazionale ha approfittato del suo ritorno in Italia per ...

Economia in salita. A Parma cresce nuova filiera cosmesi : Sono questi i principali dati che emergono dal Monitor dei distretti […] L'articolo Economia in salita. A Parma cresce nuova filiera cosmesi proviene da ParmaQuotidiano.info....

Quanti posti di lavoro produrrà la nuova normativa sull'economia circolare : Afp Simona Bonafè 'Dopo più di tre anni di lavoro, oggi, possiamo dire che l'economia circolare diventa una delle priorità della UE che è riuscita a far sì che, per la prima volta, gli Stati membri ...

Le Primavere de La Provincia "La nuova economia del non denaro" : 'La Nuova Economia del non denaro' è il tema dell'incontro nell'ambito dell'ottava edizione de Le Primavere di Como incentrata sulla 'Critica della ragion digitale'. L'appuntamento è per mercoledì 18 ...

SPOTIFY/ Il successo a Wall Street e la nuova rotta per l'economia digitale : Il successo di Borsa raccolto ieri al suo debutto a Wall Street da SPOTIFY è qualcosa di più di una buona notizia di mercato. SERGIO LUCIANO spiega perché(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:08:00 GMT)SPILLO/ Se le imprese più innovative al mondo sono quelle che uccidono il lavoro, di S. LucianoLA STORIA/ "Con le fiabe ho raccontato ai miei figli il mio fallimento e la mia fortuna", di A. Visconti