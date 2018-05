La notizia infiamma i tifosi | ' Vado al Milan | uno dei migliori club al mondo'

Blastingnews

: SportMediaset: Internazionali 2018, colpo Fognini: Theim steso L'azzurro infiamma il Centrale e vola agli ottavi (… - simoneferiti : SportMediaset: Internazionali 2018, colpo Fognini: Theim steso L'azzurro infiamma il Centrale e vola agli ottavi (… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Ilnon sta vivendo un momento felice, dopo il rinvio a giudizio dei rossoneri da parte dell’Uefa. Questa decisione potrebbe complicare i piani che ilaveva per il futuro, infatti i rossoneri oltre che un danno d’immagine, riceverebbero un danno economico da questa decisione. Irossoneri possono però essere parzialmente soddisfatti dalla campagna acquisti rossonera, che è già iniziata con gli acquisti a parametro zero di Reina e Strinic. Le dichiarazioni di Pepe Reina, inizia la sua avventura alL’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, si è lasciato andare ad un’intervista al Corriere dello Sport. Il portiere spagnolo ha affermato che porterà per sempre il Napoli nel cuore e che si è trasferito al, che considera tra ipiù importanti al. Parole importanti che testimoniano come Pepe Reina abbia voglia di essere protagonisti al, mettendo ancora ...