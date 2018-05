La musica della generazione romantica secondo Rosen

Eleonora Bordonaro e il fascino della musica popolare : ecco il suo ‘Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie’ : Ci sono dischi di musica popolare che, prima di ogni altra cosa, ribadiscono come la musica popolare non si estinguerà mai. Così è per per “Cuttuni e lamè. Trame streuse di una canta storie”, il disco di debutto di Eleonora Bordonaro uscito lo scorso ottobre per Finisterre / Felmay e oggi rilanciato da Macramè. Un debutto certo, ma soprattutto il punto di arrivo e ripartenza di un percorso dalle innumerevoli esperienze e collaborazioni (Ambrogio ...

MI AMI - il 25 e 26 maggio il festival della musica importante : da Cosmo a Frah Quintale - ecco il programma : Qui hanno debuttato live I Cani e Liberato, vero fenomeno del momento. E sempre su questo palco che Calcutta e i Thegiornalisti hanno percepito che la loro carriera stava arrivando ad una svolta: è il MI AMI, il festival della musica importante a Milano, che torna all’Idroscalo, al Circolo Magnolia, il 25 e il 26 maggio con una due giorni ricca di appuntamenti. Da Cosmo a Frah Quintale e agli Ex-Otago, da Giorgieness ai Tre Allegri Ragazzi Morti ...

5 star della musica che hanno dedicato delle canzoni agli ex : Non solo i Jelena The post 5 star della musica che hanno dedicato delle canzoni agli ex appeared first on News Mtv Italia.

A Santa Cecilia torna Jakub Hrusa - alfiere della musica ceca : Roma, , askanews, - Chiamiamolo pure un alfiere della musica ceca nel mondo. Jakub Hrusa torna con la sua esperienza internazionale al Parco della musica; la seconda volta per il maestro praghese sul ...

'È morto'. Lutto nel mondo della musica : Le sue sono state note inconfondibili. Una carriera luminosa trascorsa al fianco dei più grandi in assoluto, ma non ha mai vissuto neanche un giorno all'ombra di nessun big. Grazie al suo incredibile ...

Lutto nel mondo della musica : ha creato ritmi fantastici e vissuto una grande vita. L’annuncio della figlia : Le sue sono state note inconfondibili. Una carriera luminosa trascorsa al fianco dei più grandi in assoluto, ma non ha mai vissuto neanche un giorno all’ombra di nessun big. Grazie al suo incredibile talento si è aggiudicato persino un Grammy Award (l’ambito Oscar della musica) e la sua carriera è stata brillante, anche in qualità di talent scout. Se ne è andato all’età di 65 anni il chitarrista di Miles Davis, nonché ...

Nel fine settimana della Notte Blu - a Piacenza arrivano le note della "Casa della musica" di San Pietroburgo : ... la Casa della Musica di San Pietroburgo ha tenuto oltre 1190 concerti e 3165 esibizioni sui più importanti palchi del loro Paese e all'estero, nonché nei Centri russi di scienza e cultura in Europa, ...

Royal Wedding : una grande star della musica si esibirà al ricevimento - ecco chi è! : Un grande amico di Lady D <3 The post Royal Wedding: una grande star della musica si esibirà al ricevimento, ecco chi è! appeared first on News Mtv Italia.

Renzo Rubino il 21 maggio all’Auditorium Parco della musica di Roma : “Rubinoland” al Teatro Studio il 21 maggio 2018 ore 21:00 Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Custodire” (https://www.youtube.com/watch?v=CXMjXcZD2G0) brano prodotto da Giuliano Sangiorgi, Renzo Rubino presenta un nuovo spettacolo il 21 maggio a Roma, all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli). “Ma vallo a spiegare a tutti che sono del segno dei pesci, innamorato della lentezza, se decido di perdermi mi ...

Anche a Piacenza le note della 'Casa della musica' di San Pietroburgo : ... la Casa della Musica di San Pietroburgo ha tenuto oltre 1190 concerti e 3165 esibizioni sui più importanti palchi del loro Paese e all'estero, nonché nei Centri russi di scienza e cultura in Europa, ...

Rosàlia De Souza all’ Auditorium Parco della musica : “Ho pensato a questo nuovo album Tempo come un’analisi di quello che sono, di quello che ho vissuto e di quello che inevitabilmente ho lasciato dietro. Penso che le mie origini, il modo in cui il mio popolo guarda la vita, hanno avuto una grande parte nel concepirlo; per questo ho deciso di ritornare all’origine della bossa nova, genere che racconta l’amore nelle sue diverse forme: sogno e realtà, passione e cinismo, desideri e ...

Notte Blu - a Piacenza arrivano le note della 'Casa della musica' di San Pietroburgo : ... la Casa della Musica di San Pietroburgo ha tenuto oltre 1190 concerti e 3165 esibizioni sui più importanti palchi del loro Paese e all'estero, nonché nei Centri russi di scienza e cultura in Europa, ...

Juventus : comincia l'era di Szczesny - il n.1 sposato con la star della musica polacca : Il dopo-Buffon è già iniziato. «Gli eventi di questa stagione non fanno cambiare la programmazione della società: sappiamo che il prossimo anno la porta della Juventus sarà gestita da Szczesny». ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...