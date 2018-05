La mamma non accetta la sua omosessualità | ragazza cerca di uccidersi in metro

Tra Ariana Grande e Mac Miller una “relazione tossica” - la popstar sulla rottura : “Non posso fare da mamma” : Dopo due anni di relazione Ariana Grande e Mac Miller hanno annunciato a sorpresa la loro rottura all'inizio di questo mese, con un messaggio da parte della popstar intriso di affetto e stima per l'ormai ex compagno. Ora però la Grande rivela i motivi della fine di quella relazione e il tono idilliaco e pieno d'amore di quell'addio scompare del tutto: la cantante ha definito una "relazione tossica" il legame col rapper, con cui ha anche ...

Bamboccioni illegali : giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancora con i genitori - “non puoi più stare con mamma e papà” [INFO e DETTAGLI] : Essere ‘Bamboccioni’ sta per diventare ‘illegale’, perlomeno negli Stati Uniti dove un giudice ha ordinato lo sfratto a un 30enne che viveva ancora a casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di sfratto. Il giudice della Corte Suprema, Donald Greenwood, ...

“Mia mamma…”. Ermal Meta - racconto da brividi in diretta. Il cantante non trattiene le lacrime e commuove tutti : non lo aveva mai detto a nessuno : Ermal Meta si è commosso a Verissimo raccontando un ricordo tenero e felice che lo lega alla sua mamma. Nel farlo, come suo solito, ha commosso anche il pubblico, con quella capacità unica che ha di raccontare le emozioni. Il giudice di Amici ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio inedito della sua vita adolescenziale che, anche se adulto, ricorda tutt’ora con affetto e malinconia e che in un certo senso è stato anche fondamentale ...

Carmine Buschini - parla la mamma : "Non ho potuto crescerlo ed è finito in una casa-famiglia" : "Mio figlio non vuole sapere di me: è come se mi avesse cancellato dalla sua vita. Forse non sono stata una brava mamma, ho fatto tanti sbagli: non ho potuto crescerlo e lui è finito in una casa-famiglia, poi in affidamento. Vivo con niente, abito in un logo che pare dimenticato da Dio. Ma amo mio figlio e mi scoppia il cuore perché non lo vedo e nemmeno lo sento". A parlare è Angelina Sorvillo, la mamma di Carmine Buschini, l'attore ...

“Oddio Doria”. Royal wedding : la mamma di Meghan Markle si è presentata così. L’avete notata? Quel particolare della suocera di Harry non è passato inosservato (e come poteva?) : Doria Ragland non ha molto di che recriminarsi come mamma. E Meghan, fresca moglie del principe William, non ha mai perso occasione per ribadirlo. Non ha mai nascosto di essere davvero legata a lei, di aver imparato tutto da lei, di voler essere come lei. Si è battuta fino all’ultimo per far sì che fosse proprio mamma Doria ad accompagnarla all’altare della St. George Chapel. Non ci è riuscita – l’attrice americana ...

BAMBINO DIMENTICATO IN GITA A CATANIA/ È un segreto - non dire nulla a mamma e papà" - denunciati due insegnanti : Un BAMBINO di 11 anni sarebbe stato DIMENTICATO dalla sua scolaresca mentre si trovava in GITA a CATANIA. denunciati per abbandono di minore due insegnanti, che avrebbero chiesto a...(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 20:41:00 GMT)

COLDIRETTI * FESTA mamma : Più di un italiano su tre non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori - : Il settore florovivaistico Made in Italy, con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi di euro, è uno dei settori di punta dell'economia agricola del nostro paese, alimenta un fortissimo ...

Il trauma di Lennon per l'abbandono della mamma : Oggi è la festa della mamma. E la musica rock non è stata insensibile alla figura della madre. Spesso le sono stati dedicati brani amorevoli, mentre Mother di John Lennon è nata da un profondo senso ...

'W la mamma' non si farà : annullata la seconda edizione della festa : 'Strumentalizzare tutto è lo sport preferito di chi invece si professa solo a parole paladino della pace sociale'. Così l'Alternativa ha commentato la propria scelta di rinviare 'W la mamma' a data da destinarsi. 'La festa, che ...

Sul red carpet senza veli. Splendida e da poco diventata mamma : di certo non rinuncia a stupire : Ogni red carpet regala sempre molte emozioni. Star di tutto il mondo si fanno ammirare in tutto il loro splendore, ma delle volte tra le dive c’è chi esagera e fa vedere anche ciò che non è richiesto. In questi giorni si sta svolgendo la 71esima edizione del Festival di Cannes e gli occhi del mondo sono puntati sulle premiazioni e sui film in concorso. Ma, come sempre, attori e vip di tutto il mondo approfittano di questo ...

Morte Sana Cheema - indagate mamma e zia/ Pakistan scarcera zio - il padre “non ho confessato - è un incidente” : Sana Cheema, mistero sulla Morte in Pakistan: indagate mamma e zia, lo zio scarcerato. Dubbi sulla confessione del padre: "non è vero, lei ha battuto la testa"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:53:00 GMT)

Festa della mamma - Unicef : nei Paesi ricchi non viene allattato al seno un bimbo su 5 : Secondo un nuovo studio dell’Unicef pubblicato oggi, il numero di bambini che non vengono allattati è alto, soprattutto nei Paesi più ricchi. Nel mondo circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati: anche se il latte materno salva vite, protegge i bambini e le madri da malattie letali e contribuisce a raggiungere un Qi più alto e risultati scolastici migliori, circa il 21% dei bambini nei Paesi ad alto reddito non è mai ...

Francia - 118 non le crede : mamma 22enne muore per shock emorragico : Francia sconvolta e polemiche furiose dopo la morte per shock emorragico di una ragazza di 22 anni di Strasburgo non creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio 118, che rifiutò di inviare un'ambulanza alle sue disperate richieste. Giunta tardi in ospedale, Naomi Musenga, giovane mamma, morì per una grave emorragia interna. I fatti risalgono al 29 dicembre, ma la polemica è scoppiata dopo la diffusione delle telefonate ai soccorsi. Da qui l'hashtag ...

