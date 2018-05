La Lega consegna la lista dei ministri a Conte | Savona o voto

La parola agli iscritti M5S. Di Maio consegna il contratto definitivo con la Lega al voto su Rousseau : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiuso e Luigi Di Maio passa la palla agli iscritti M5S, che saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau . "Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento". Lo annuncia Luigi di Maio sul blog delle Stelle. "Oggi - scrive Di Maio su Facebook - si è finalmente ...

A Torino fattorini in bici consegnano cannabis a domicilio : “E’ perfettamente Legale” : Legal Delivery è una start up in cui dei riders in bici consegnano prodotti a base di cannabis legale a domicilio.Continua a leggere