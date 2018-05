La guida all' Open di Francia | curiosità e statistiche sul Roland Garros 2018

Sui social mentre è alla guida : il terribile frontale con un tir in diretta Facebook : Ha acceso la diretta Facebook mentre era alla guida di un pulmino, lungo una strada vicino a Budapest, in Ungheria. Nel video si vede distintamente come l’uomo si distragga e finisca per diversi secondi nella corsia opposta. Quando riprende il controllo del volante, però, è troppo tardi: lo schianto con un tir proveniente nella direzione opposta è inevitabile. Nove il bilancio delle vittime. L'articolo Sui social mentre è alla guida: il ...

Le aspettative degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

guida in sei punti alla GDPR : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR (General Data Protection Regulation). Riguarda tutta la filiera che accompagna i dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e via dicendo. Non solo quindi i social. Il GDPR si basa, infatti, sul principio di ...

Apple-Volkswagen : alleanza di colossi per l'auto a guida autonoma : MILANO - Recentemente non è stato un periodo fortunato per le sperimentazioni delle nuove forme di mobilità a forte contenuto tecnologico, per gli incidenti che hanno caratterizzato diversi programmi ...

Giampaolo resta alla guida della Samp : Marco Giampaolo continuerà anche l'anno prossimo la sua avventura sulla panchina della Sampdoria. Fumata bianca nell'incontro avvenuto questo pomeriggio a Roma negli uffici dell'avvocato Antonio Romei,...

Terni - il prof. Vaudo alla guida di Medicina Interna : ... USA, , specializzato in cardiologia e malattie dell'apparato Cardiovascolare, per l'Università di Perugia dirige la Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell'esercizio fisico e ...

Emily Ratajkowski sveste i panni sexy : prima donna alla guida di una Formula E : La supermodella e attrice statunitense Emily Rataykowski è una delle più amate e seguite sui social network. La 26enne nata a Londra infatti ha oltre 17,6 milioni di seguaci in tutto il mondo. La ...

Con la patente revocata - alla guida di un'auto sequestrata e senza assicurazione : O.G., 55enne residente in Carisio, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato dai carabinieri di Casanova Elvo perché ritenuto responsabile di guida ...

Ivrea - i soci riconfermano Futuro 1901 alla guida di Aeg : Il gruppo eletto con l'80 dei voti. In consiglio di amministrazione anche Castiello e Dini di Rinnoviamoci. Ok al bilancio

Savona - alla Ubik l'incontro "Cambia-mente cambia vita con il sistema-guida" : Martedì 22 maggio alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, l'incontro 'Joie de Vivre, nonostante tutto: cambia-mente cambia vita con il sistema-guida'. Come può cambiare la nostra vita se ...