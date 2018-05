LA GUERRA DEI ROSES Su Tv8 il film con Michael Douglas oggi | 26 maggio 2018

Samsung e Apple - continua la 'GUERRA DEI brevetti' : Il colosso sudcoreano condannato a pagare all'azienda di Cupertino 539 milioni di dollari per la violazione di brevetti sul design

L’Europa deve evitare la GUERRA commerciale. Il rischio dei dazi : di chi la colpa? : Il diritto economico internazionale vieta a tutte le nazioni del mondo di coltivare prolungati e consistenti surplus commerciali (3%+ del Pil), e di accumulare eccessive riserve valutarie/crediti esteri. In che modo alcuni paesi generano surplus commerciali eccessivi? In due modi. Se i cambi sono flessibili: svalutando la propria valuta in modo squilibrato. Se i cambi sono fissi, abbassando il livello generale dei prezzi al di sotto dei paesi ...

Cina e Usa : nessuna GUERRA commerciale - aumentiamo il senso di appagamento dei cittadini dei due paesi : Essendo la Cina la seconda economia del mondo, il suo rapido sviluppo economico e la domanda di consumo energetico da parte di circa un miliardo e 400 milioni di cittadini hanno evidenziato di giorno ...

Usa e Cina rinunciano a GUERRA DEI dazi : 5.59 Cina e Stati Uniti hanno deciso di evitare la guerra commerciale e l'aumento dei diritti di dogana rispettivi. E' quanto ha dichiarato il vice-primo ministro cinese, Liu He, che ha guidato la delegazione cinese nei negoziati di Washington con il segretario Usa al Tesoro, Steven Mnuchin. In un comunicato congiunto, Washington e Pechino avevano fatto sapere di essersi accordati per mettere in campo misure volte a ridurre in modo ...

Lapidi choc per dire 'basta bufale' - così l'ordine dei medici dichiara GUERRA alle fake news : In particolare la dottoressa Arcangela Guerrieri, consigliere segretario OMCEO, sottolinea che, ad esempio, in tema vaccinale da sempre l' Ordine di Ancona si è schierato a favore della scienza ...

GUERRA DEI dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse". Lo comunica ...

Blitz e stese nel cuore di Napoli : la GUERRA DEI clan per il potere : «Ma voi state un?altra volta qua?», il signore anziano stavolta è divertito. Esattamente un mese fa aveva raccontato la paura di chi vive sulla piazza più bella della...

GUERRA DEI dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina

Telecom - non solo GUERRA DEI fondi ma anche nuove assunzioni Video : Dopo la guerra dei fondi per il controllo di Telecom che ha visto gli americani di Elliott avere la meglio sui francesi di Vivendi, è il momento di interrogarsi sul futuro della compagnia telefonica. Lo scopo dichiarato del fondo Elliott è infatti quello di scorporare la Rete, dimezzare l’enorme debito che ne appesantisce il bilancio e ripagare gli azionisti. Un programma che suscita non pochi interrogativi tra gli oltre 59 mila dipendenti, ...

Pistole - coltelli e droga : il Regno Unito e la “GUERRA” dei codici postali : Le bande si spartiscono i territori in base ai numeri che identificano i quartieri. Aumentano gli omicidi di giovanissimi: è una vera faida per controllare lo spaccio

Pistole - coltelli e traffico di droga : nel Regno Unito la GUERRA DEI codici postali : Un giovane di vent’anni è stato accoltellato ieri a Liverpool. Lo stesso giorno un 17enne è stato ucciso da un colpo di pistola nel Sud di Londra. Una esecuzione. È ormai chiaro che la violenza nel Regno Unito è in aumento, e non solo a Londra, come mostrano i dati della polizia. Cosa sta succedendo?...

La GUERRA DEI bambini : — Pibor, Sud Sudan — L’acqua dei fiumi di Pibor cresce di ora in ora. Con ai piedi un paio di stivali di gomma, Babacho Mama continua a resistere nella sua capanna allagata. Mama ha combattuto come bambino soldato nella milizia Cobra. Sta facendo un ultimo tentativo di tenere aperta la sua piccola impresa di lavanderia che qualche volta gli consente di guadagnare abbastanza da permettersi un pasto al giorno. Nel 2015, durante il cessate il fuoco ...