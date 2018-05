La grande rivincita della Ventura c’è solo da inchinarsi

dilei

(Di sabato 26 maggio 2018) Simonasi prende la suae torna in tv da protagonista, dopo un periodo buio e difficile. Gli ultimi anni non sono stati semplici per Super Simo, che ha dovuto affrontare pettegolezzi e cattiverie da parte di chi credeva amico. Dopo un successo straordinario e tante soddisfazioni in tv, qualcosa nella sua vita è improvvisamente cambiato. Chi pensava fosse dalla sua parte si è allontanato, i programmi che conduceva sono passati ad altri e le polemiche l’hanno travolta. Da quel momento per la conduttrice è iniziata una rapida discesa: prima l’Isola dei Famosi, trasmissione di cui era la regina e dove è tornata da semplice concorrente, fra lacrime, fragilità e la paura di non essere più amata dal pubblico. In seguito sono arrivati i problemi nella vita privata: le critiche dell’ex marito Stefano Bettarini, i veleni, le discussioni per i figli, le liti con ...