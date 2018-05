La decisione della Corte Costituzionale sugli asili nido è pazzesca

Panchina Udinese - arriva la decisione su Tudor : tutti i dettagli della “rivoluzione” : Tudor si appresta a lasciare l’Udinese, il tecnico croato verso l’addio mentre arriva dalla famiglia Pozzo la nuova idea per la Panchina Tudor out, Prandelli in. Questo il possibile scenario ipotizzato da Skysport per quanto concerne la Panchina dell’Udinese. L’addio dell’attuale tecnico dei friulani è oramai ad un passo. Chiamato per sostituire Oddo, Tudor non ha convinto sino in fondo in questi pochi mesi di ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in ospedale? Paura prima della decisione di Sara Video : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista [Video] avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in ospedale? Paura prima della decisione di Sara : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto per le vie ...

Milan - Fassone : 'Sorpresa e amarezza per la decisione della Uefa' : 'La decisione dell'Uefa mi ha generato sorpresa ed amarezza'. L'ad del Milan Marco Fassone commenta così, a margine dell'assemblea di Lega, la decisione dell'Uefa di negare il settlement agreement al ...

Buffon - la conferenza stampa LIVE : la decisione del portiere della Juventus : E’ finalmente arrivato il momento tanto atteso della conferenza stampa del portiere Buffon, un’altra stagione è trascorsa per l’estremo difensore bianconero e si è conclusa con la vittoria di campionato e Coppa Italia. Adesso è arrivo il momento di pensare al futuro, il portiere della Juventus svela le intenzioni, tanti giornalista presenti per l’annuncio di Buffon. A breve la conferenza stampa in diretta su ...

F1 Spagna - Steiner di Haas contrario alla decisione della FIA : TORINO - E' costato caro a Romain Grosjean il testacoda alla prima curva nel Gp di Spagna e il tentativo di rimettersi in pista. Una manovra pericolosa che ha coinvolto in una carambola, mettendoli ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella avvistata : la decisione su Lorenzo e Luigi prima della scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella in viaggio verso Milano: sorpresa per Lorenzo Riccardi? La decisione della tronista prima della scelta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 07:35:00 GMT)

“Lascerà il Grande Fratello”. La decisione choc della produzione : salta una testa illustre : Non si placano le polemiche verso una delle edizioni del Grande Fratello più tormentate di sempre, partita da relativamente poche settimane e già molto discussa per i siparietti sempre sopra le righe dei quali i concorrenti si sono resi protagonisti. Bullismo, sessismo, volgarità, cattiverie gratuite, parolacce. Anche una presunta rissa, andata in scena di notte quando le telecamere non erano accese. Un po’ di tutto, insomma, ma ...

Detto Fatto - Serena Rossi rifiuta la conduzione : i motivi della decisione : Serena Rossi rifiuta la conduzione di Detto Fatto: svelati i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione Di recente l’arrivo di Serena Rossi a Detto Fatto come nuova conduttrice del programma era stato dato quasi per certo. La notizia, però, è stata adesso smentita dal settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha svelato […] L'articolo Detto Fatto, Serena Rossi rifiuta la conduzione: i motivi della decisione ...

Obama indica le conseguenze della decisione di Trump sull'accordo nucleare iraniano - : ... inoltre può dare il via ad una corsa agli armamenti nella regione più pericolosa del mondo. Se le restrizioni sul programma nucleare iraniano andranno perdute, avvicineremo il giorno in cui ci ...

Bryan cambia squadra - Amici 17/ Perché? Dalla Blu alla Bianca : il motivo della decisione del ballerino : Bryan Ramirez cambia squadra ad Amici 17 e passa da quella Blu alla squadra dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:01:00 GMT)

Calciomercato - Pasqualin scatenato : il futuro di Sarri e Allegri - l’innesto dell’Inter - la mossa in attacco della Juve e la decisione di Criscito : Il campionato di Serie A è nella fase finale ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolare modo al mercato con mesi caldissimi sul fronte mercato e panchina. “La posizione di Sarri e’ instabile. A me pare difficile che possa restare e tutti gli indizi portano in direzione Chelsea. Il fatto che abbia affidato la sua procura per l’estero a un agente molto vicino alla dirigenza del Chelsea e’ un indizio”. ...

"Usa contro accordo nucleare? Si pentiranno della decisione" : Gli Stati Uniti 'rimpiangeranno' la scelta di stracciare l'accordo raggiunto nel 2015 con l'Iran sul nucleare. Ne è certo il presidente Hassan Rouhani, che in un discorso trasmesso dalla televisione ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani pronta a dimenticare Giorgio Manetti? La decisione della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Dichiarazione d'amore per Gemma Galgani da parte di Marco: la dama lascia il programma? Scoppia un dubbio in studio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:07:00 GMT)