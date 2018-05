La cura dimagrante delle Partecipate | ' 1600 da chiudere'

economia.ilmessaggero

: RT @silvia92745700: @paolo_gibilisco @meribia51 Deve fare forte cura dimagrante. #VogliamoSavona - Giusep021 : RT @silvia92745700: @paolo_gibilisco @meribia51 Deve fare forte cura dimagrante. #VogliamoSavona - silvia92745700 : @paolo_gibilisco @meribia51 Deve fare forte cura dimagrante. #VogliamoSavona - giuntogia : @fattoquotidiano Basterebbe una cura dimagrante. -

(Di sabato 26 maggio 2018) ROMA Da una prima analisi non sarebbero in regola circa 1.600 società. Che quindi, in base alla riforma Madia, devono essere dismesse o chiuse. E così ieri - praticamente come ultimo atto ...